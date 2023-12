L’Olbia si lecca le ferite dopo la disfatta di Pescara 

Alla ripresa degli allenamenti, in programma oggi, ci saranno da valutare le condizioni di diversi giocatori dell’Olbia. Sabato a Pescara Greco ha dovuto sostituire Scapin e Cavuoti per infortunio. Il primo ha rimediato una botta al volto, il secondo lamenta un fastidio muscolare. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

Il punto

Non dovrebbero destare troppe preoccupazioni, invece, le condizioni di Biancu, assente nell’anticipo della 17ª giornata di Serie C, e di Ragatzu e Dessena, partiti dalla panchina per motivi precauzionali: i tre dovrebbero essere abili e arruolabili per il match casalingo di domenica col Pontedera dell’ex Max Canzi, in occasione del quale i bianchi andranno a caccia di una vittoria scacciacrisi dopo la pesante sconfitta subita dal Pescara. Uno 0-4 in cui i galluresi hanno toccato il fondo. O, almeno, questa è la speranza, affinché poi si possa solo risalire. Anche in classifica, dove sono stati agganciati a quota 17 dalla Vis Pesaro, e hanno adesso un piede nei playout.

Scenari

Intanto la SwissPro è tornata in città. La nuova proprietà parteciperà oggi alla cena natalizia con gli sponsor con diversi membri del board, alcuni dei quali si intratterranno per la partita col Pontedera. E chissà che l’occasione non sia buona per iniziare a parlare di mercato in vista della riapertura del 2 gennaio, finestra che il club proverà a sfruttare per rinforzare l’organico a disposizione di Greco soprattutto nel reparto finora più deludente: quello avanzato.

