L’Olbia si è persa Ora sta a Greco ritrovare la strada 

Olbia. L’allenatore Leandro Greco chiede scusa a tutti e si assume le responsabilità della prestazione col Pontedera, vittorioso domenica al “Nespoli” 3-0. Il presidente Alessandro Marino si dichiara incazzato come non mai e invita tutti a dare di più da subito.

Intanto l’Olbia è nei playout, e con 17 punti dopo la 18ª giornata di Serie C viaggia in media retrocessione. Capire come si è arrivati a questo punto sarà fondamentale per uscire da una situazione precipitata nell’ultimo mese e mezzo, nel quale i bianchi hanno fatto 3 punti in 7 partite, che potrebbe peggiorare se sabato a Ferrara, nel turno prenatalizio, Ragatzu e compagni non dovessero vincere lo scontro salvezza con la Spal (-1 in classifica). Per come stanno messi i galluresi, sconfitti e depressi, reduci da due goleade - prima del Pontedera ne avevano prese 4 a Pescara - e a digiuno di gol da quattro turni, sarebbe un’impresa. Ma questo passa il convento, perché a gennaio riapre il mercato e la sfuriata di Marino suona come foglio di via per molti. In carica da luglio e blindato fino al giugno 2025, Greco non correrebbe rischi. Eppure in molti domenica hanno pensato che il tecnico, quando ha fatto irruzione nella sala stampa del “Nespoli” per rendere una dichiarazione spontanea, volesse dare le dimissioni. Anche per le parole usate, «chiedo scusa a tutti», «la responsabilità è esclusivamente mia». Fino alla frase «ci sarà modo di poter lavorare ancora e di farlo come ho in testa io, e sono convinto che la squadra otterrà quello che deve», con cui smentiva l’intuizione.

Quanto tempo gli sarà dato è da vedere: l’Olbia è una squadra che ha perso gioco, testa e anima anche negli uomini più rappresentativi (vedi Ragatzu). Chissà che la nuova proprietà della SwissPro, presente al “Nespoli” con Benno Räber e altri soci, non decida, mossa dal pessimo spettacolo, di mettere mano al portafoglio per rinforzare una rosa che ne ha bisogno. Al momento della presentazione ha chiarito che non sarebbe intervenuta sul mercato con grandi risorse, ma dell’Olbia nei dilettanti non se ne farebbe nulla. Giusto per chiarire.

