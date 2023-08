L’Olbia si assicura il cambio in porta: oggi arriva Rinaldi 

Olbia. La solitudine del numero primo dell’Olbia Maarten van der Want sta per finire: oggi arriva in città Filippo Rinaldi, portiere di proprietà del Parma, classe 2002, che farà compagnia tra i pali all’esperto olandese nella stagione di Serie C al via il 3 settembre col campionato.

Il club ha annunciato ieri di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma, fino al 30 giugno 2024, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore, che ha svolto tutta la preparazione con la prima squadra gialloblù e che in Lega Pro ha esordito nel 2021 con la maglia dell’Aquila Montevarchi. Coi toscani ha collezionato 8 presenze, 15 reti al passivo e un infortunio alla caviglia, con intervento chirurgico a seguire, che l’ha tenuto lontano dai campi di calcio per diversi mesi. A seguire l’esperienza al Piacenza, 20 presenze e 28 gol subiti, e ora l’Olbia. I tifosi potranno conoscerlo di persona sabato, nella piazzetta interna all’ex Scolastico di Olbia, a partire dalle 20,30 quando la squadra e lo staff tecnico guidato da Leandro Greco verranno presentati ufficialmente. Prima però, di pomeriggio al Geovillage, i bianchi saranno impegnati in un allenamento congiunto con la Primavera, ultimo test prima del debutto stagionale che avverrà in casa il 3 settembre col Cesena.

L’annata si prospetta piuttosto impegnativa per i galluresi, che nel girone B, oltre ai romagnoli, dovranno vedersela con molti avversari attrezzati e ambiziosi, a partire dalle retrocesse Perugia e Spal e dalle vecchie conoscenze Pescara, Entella e Carrarese, più la Juventus B e gli acerrimi rivali della Torres, attesi a Olbia per il primo derby della stagione il 16 settembre. Intanto, archiviato il test con l’Ossese vinto 5-1 e i due giorni di riposo, i bianchi hanno ripreso ad allenarsi al “Nespoli”: stanno lavorando a parte Filippo Fabbri e Davide Incerti. Assente, invece, Lorenzo Boganini: vittima di un incidente di gioco al termine dell’allenamento congiunto con l’Ossese, la punta ex Pistoiese attende per oggi l’esito degli esami cui si è sottoposto per capire l’entità dell’infortunio al ginocchio destro.

