L’Olbia si aggrappa a Ragatzu 

Olbia (3-4-3) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Zanchetta (22’ st La Rosa), Dessena (34’ st Incerti), Travaglini (25’ Sperotto); Contini (34’ st Babbi), Nanni (22’ st Corti), Ragatzu. In panchina Van der Want, Fabbri, Secci, Occhioni, Boganini, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Gubbio 0

Olbia 1

Gubbio (4-3-1-2) : Di Gennaro; Corsinelli (45’ Tazzer), Portanova, Redolfi (1’ st Dutu), Nicolao; Rosaia, Bontà (21’ st Toscano), Bulevardi; Arena; Spina (24’ st Arras), Vazquez (24’ st Di Stefano). In panchina Greco, Meneghetti, Semeraro, Vitale. Allenatore Braglia.

Arbitro : Maccarini di Arezzo.

Rete : nella ripresa, 14’ Ragatzu (r).

Note : ammoniti Vazquez (G), Emerson, Dessena e Corti (O). Recupero 4’ pt-5’ st. Spettatori circa 800.

Gubbio. Pare che nell’ultimo allenamento a Olbia, prima di partire per Gubbio, Ragatzu abbia fallito tre rigori su tre. Confermando due regole: quella dell’ex, e poi che chi sbaglia in settimana va a segno in partita, com’è successo ieri allo stadio “Barbetti” espugnato dalla squadra di Roberto Occhiuzzi 1-0 proprio con un gol del fantasista quartese dal dischetto.

Infallibile

In Umbria il bomber ha giocato nel 2011/12. E nell’anticipo della 30ª giornata è stato decisivo, sempre più cannoniere dei bianchi con 14 reti e trascinatore verso la salvezza. Grazie al successo sulla sesta della classe, quinto risultato utile consecutivo e seconda vittoria di fila (dopo il 3-1 alla Torres), l’Olbia è fuori dai playout con 31 punti in attesa che oggi si completi il turno. E guarda fiduciosa allo scontro diretto con l’Imolese.

La partita

Quanto al match del “Barbetti”, poche emozioni nel primo tempo: l’occasione del Gubbio al 21’, con Bulevardi che sbaglia di testa sul traversone di Arena, e gli infortuni di Travaglini per i galluresi e Corsinelli tra i padroni di casa. La svolta al 12’ della ripresa col fallo in area di Arena su Brignani sugli sviluppi di un angolo: l’arbitro indica il dischetto, Ragatzu trasforma. Il Gubbio cerca il pari, ma prima del 20’ Nicolao e Bontà dimostrano di avere problemi di mira, poi Nicolao su iniziativa di Arena incorna sul fondo con Sposito spiazzato (37’). Certificando che, al di là della forma strepitosa della difesa ospite, per i rossoblù non è giornata.

L’allenatore

«È una vittoria arrivata nel modo giusto, diretta conseguenza dell’interpretazione data alla partita e della voglia di ottenere il risultato facendo quello che era nelle nostre corde», esulta Occhiuzzi, che ieri ha sconfitto il maestro Braglia di cui è stato vice a Cosenza. «L’Olbia ha dimostrato di essere matura e i ragazzi di saper stare sul pezzo: venivamo da una vittoria nel derby, una gara diversa per tanti motivi, e il segnale è stato importante», aggiunge il tecnico, che dedica il successo al figlio Bruno. «Venerdì ha compiuto 7 anni, e assieme a suo fratello ha tifato da casa».

