L’Olbia si aggrappa a Fuke 

L’Olbia si aggrappa a Romi Fuke. Ieri la squadra di Giancarlo Favarin ha perso altri due giocatori, i difensori Matteo Lucarelli e Stefano Mollo, che hanno ottenuto la rescissione del contratto che li legava al club gallurese per provare a sfruttare la finestra invernale del calciomercato e accasarsi altrove.

Così, con la rosa ridotta a 18 giocatori (di cui due infortunati), la speranza di qualche rinforzo è affidata alla svolta societaria che potrebbe arrivare con l’imprenditore brianzolo d’origine giapponese. Oggi Fuke, già responsabile marketing e comunicazione del Comitato di sostegno nato per permettere ai bianchi di iniziare la stagione in Serie D, si presenterà alla stampa. Domani, invece, incontrerà gli imprenditori locali per provare a coinvolgerli nel progetto di rilancio dell’Olbia Calcio.

Di tasca propria

Intanto, avrebbe anticipato di tasca un acconto sugli stipendi arretrati ai dipendenti dell’Olbia e ai giocatori rimasti a disposizione di Favarin dopo il fuggi-fuggi legato alla crisi economico-finanziaria e dirigenziale della società, costata gli addii pesanti di Nicolò Maspero, Gianmarco Staffa, Flaviano Modesti e Gabriele Lobrano. Un acconto definito da Fuke «un supporto economico temporaneo destinato a garantire la regolare prosecuzione dell’attività sportiva», che «pur non costituendo un atto formale di acquisizione, rientra in un percorso più ampio di analisi e confronto istituzionale volto a definire le condizioni per un’eventuale operazione societaria». Da vedere come e fino a che punto Fuke sarà disposto a impegnarsi per salvare l’Olbia. Però bisogna sbrigarsi. «La prima cosa da fare non appena ci sarà la sicurezza su chi subentrerà è acquistare dei giocatori, la rosa ha bisogno di essere completata con degli innesti», ha sottolineato Favarin domenica dopo la partita con la Scafatese.

Il tecnico da oggi penserà alla delicata trasferta di sabato sul campo della vice capolista Trastevere. Chissà che l’allenatore non possa affrontare l’argomento stasera con Fuke, che avrebbe invitato tutti a cena, dal capitano Daniele Ragatzu ai magazzinieri, passando per lo staff tecnico e gli amministrativi, in un locale della città. L’occasione per approfondire la conoscenza con quella che potrebbe diventare la sua squadra o il banchetto prenatalizio anticipato. O forse, semplicemente, il giusto premio per il pareggio colto in rimonta contro l’imbattuta primatista Scafatese, fermata al Nespoli sull’1-1. Il risultato è costato la panchina al tecnico dei campani Gianluca Esposito, esonerato ieri, ed è valso il 18° punto in classifica all’Olbia dopo due sconfitte. Un raggio di sole impreziosito dal primo gol di Matteo Perrone, difensore classe 2007, che in prospettiva potrebbe valere più del punto guadagnato contro la favorita per la vittoria del campionato.

