L’Olbia si affida all’argentino Gatti 

Olbia. Per uscire dalla crisi l’Olbia scommette su Lucas Gatti. Il tecnico argentino, classe 1978, è stato chiamato a risollevare le sorti dei bianchi, ultimi con un punto dopo le prime 5 giornate di Serie D, al posto di Marco Amelia, esonerato una settimana fa. Ex centrocampista con trascorsi in Argentina, Scozia, Inghilterra e Spagna e figlio d’arte di “el loco” Hugo, ex portiere, in panchina Gatti ha poca esperienza: in carriera vanta giusto le avventure come vice al Senica, in Slovacchia, e come primo allenatore dell’Under 23 del Bromley, club della League Two, la quarta serie del campionato di calcio inglese. Oggi la presentazione ufficiale, domenica l’esordio in casa della capolista Cassino.

