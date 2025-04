l’olbia senza stipendio schianta la cynthia e vola a grandi passi verso la salvezza 

Olbia 3

cynthialbalonga 1

Olbia (4-2-3-1) : Ascioti; Arboleda (1’ st Luzayadio), Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo (46’ st Yanovskyy), Maspero; De Grazia (21’ st Diallo), Biancu, Costanzo (31’ st Marroni); Ragatzu (48’ st Caggiu). In panchina Di Chiara, Furtado, Cabrera, Islam. Allenatore Ze Maria.

Cynthialbalonga (3-5-2) : Iosa; Santoni (33’ st Pasquale), Tinti, Pasqualoni; Galazzini (38’ st Riola), Nannini (13’ st Cotugno), Bensaja, Manca (24’ st Cicioni), Bellotti; Maccari (18’ st Feri), Lusha. In panchina Boschi, Terribili, Canti, Ingretolli. Allenatore Ferazzoli.

Arbitro : Skura di Jesi.

Reti : nel pt, 8’ De Grazia, 18’ Bensaja (r), 27’ Costanzo; nella ripresa, 18’ De Grazia.

Note : ammoniti Arboleda, Luzayadio, Ascioti (O), Bellotti, Maccari, Galazzini (C). Recupero: 0’ pt-4’ st. Spettatori 489.

Olbia. De Grazia e Costanzo piegano la Cynthialbalonga, e l’Olbia ritrova successo e punti pesanti per la salvezza alla 13ª giornata di ritorno di Serie D.

Il minuto di silenzio per lo storico magazziniere Mario Serra, scomparso una settimana fa, apre il pomeriggio del “Nespoli”. Dopodiché, tempo 8’, l’Olbia passa con De Grazia su punizione. I laziali replicano dagli undici metri: contatto in area tra De Grazia e Manca, l’arbitro indica il dischetto e Bensaja trasforma. I galluresi si riportano immediatamente avanti con Costanzo servito da De Grazia (27’). Prima dell’intervallo Ragatzu potrebbe calare il tris, ma sulla conclusione, un po’ telefonata, Iosa non ha problemi.

Nella ripresa al 12’ Costanzo sfiora il gol da angolo di Maspero, mentre De Grazia, al 18’, non sbaglia, e su assist di Biancu sigla il 3-1, regalandosi la settima marcatura stagionale e chiudendo i giochi. «Ottimo risultato: ci serviva una vittoria convincente. Era dalla gara con la Puteolana che la squadra non giocava così», dice Ze Maria, che a proposito dell’invito della curva alla società «pagate» commenta: «Il ritardo dello stipendio non è clamoroso, ma la società sa che non può permettersi certe cose».

RIPRODUZIONE RISERVATA