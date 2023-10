L’Olbia segna poco Greco: ma cresciamo 

Una squadra in crescita: è così che Leandro Greco vede l’Olbia. E questo a dispetto delle due sconfitte di fila, l’ultima delle quali maturata mercoledì a Sassari in Coppa Italia.

Dopo il derby di campionato, i bianchi cedono alla Torres pure quello del primo turno eliminatorio della competizione tricolore, deciso, peraltro, dallo sfortunato rinvio del portiere dei galluresi Palmisani, finito sul petto dell’attaccante avversario Sanat e da lì in rete alla mezz’ora della sfida del “Vanni Sanna”. Una disdetta clamorosa, se è vero che, a differenza di quanto accaduto nel primo derby stagionale, a metà settembre al “Nespoli”, il divario tra le due formazioni non si è visto, nonostante i rossoblù siano di gran lunga più attrezzati dei bianchi.

«Che la squadra stia crescendo l’ha detto anche l’ultima gara di campionato contro l’Ancona, nella quale abbiamo creato tanto: peccato averla persa», ha ricordato l’allenatore dell’Olbia nel post partita di coppa, «contro la Torres abbiamo creato il giusto, siamo stati competitivi, abbiamo avuto una buona altezza di pressione e siamo stati molto nella loro metà campo, e questo rappresenta per noi un ulteriore step», ha aggiunto, «dispiace per la sconfitta e dispiace per il derby, ma credo che la città di Olbia e i tifosi possano essere orgogliosi dei ragazzi come lo sono io».

Senza reti

E poi c’è il gol: questo sconosciuto. L’Olbia non segna dal 19 settembre e dall’1-1 di Arezzo, nelle prime sei giornate di campionato ha collezionato 4 reti all’attivo contro le 6 al passivo. E se in campionato, dopo un avvio caratterizzato da due vittorie, ha raccolto solo le briciole lo deve alla fatica che fa nel concretizzare le palle gol, che pure in coppa non sono mancate. Anche se a Sassari sono scese in campo le seconde linee. «Chi ha giocato mi ha dato delle buone risposte», ha sottolineato Greco, «la squadra è giovane, ci mancano giocatori per infortunio come Dessena, Mordini e Zanchetta, e Boganini, che abbiamo perso prima ancora di iniziare, e, dunque, energie in più, ma abbiamo grossi margini di miglioramento, e la partita con la Torres ci ha dato il là per continuare a migliorare». Intanto, ieri l’Olbia è tornata al lavoro per preparare la gara esterna con la cenerentola Virtus Entella. Ma anche per battere l’ultima della classe servono i gol.

