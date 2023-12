L’Olbia scivola: «La squadra ha dato tutto»  

Che il campionato dell’Olbia non sarebbe stato una passeggiata lo diceva l’oculata campagna acquisti e l’inserimento nel girone più duro della C. Alla prima esperienza da allenatore capo, Leandro Greco ha il compito di formare giocatori dall’età media tra le più basse del torneo e di confermare la categoria, ma quando vengono a mancare Ragatzu e Nanni per infortunio la squadra paga dazio. Com’è successo domenica col Perugia, al quale è bastato un gol per espugnare il “Nespoli” e ora i bianchi si ritrovano con un piede nei playout, sebbene con una gara da recuperare (domani col Rimini). Contro gli umbri i galluresi, contestati alla fine dalla Curva Mare, hanno giocato una partita da “vorrei ma non posso”, né l’ingresso di un Ragatzu a mezzo servizio nella ripresa ha potuto cambiarne le sorti.

«Abbiamo dato tutto»

«Dispiace non aver raccolto nulla nonostante l’ennesima buona prestazione contro un avversario comunque forte: per occasioni avremmo quantomeno meritato un punto», ha detto Greco. «I ragazzi hanno dato tutto, e forse le occasioni migliori le abbiamo avute noi: loro hanno fatto gol sull’episodio del calcio d’angolo, anche se poi episodi e dettagli nel calcio fanno la differenza». Mercato: il tecnico ha ribadito di essere contento della rosa che ha. «Il mio compito è di mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio», ha rimarcato, ma l’Olbia segna col contagocce. Urge una punta da doppia cifra, a maggior ragione se Nanni è sparito dai radar. «Come sta? Non lo so, chiedete allo staff medico», la risposta.

