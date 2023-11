L’olbia sbaglia troppo e frena con la lucchese 

Olbia 0

Lucchese 0

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Fabbri (23’ st Montebugnoli); Dessena, Mameli (33’ st Zanchetta); Contini (23’ st Cavuoti), Ragatzu, Biancu (38’ st Zallu); Nanni (33’ st Scapin). In panchina Palmisani, Van der Want, La Rosa, Incerti, Corti, Palomba, Belloni, Di Nunzio. Allenatore Greco.

Lucchese (4-3-3) : Chiorra; Alagna, Tiritiello, Merletti, De Maria; Gucher, Cangianello, Tumbarello; Guadagni (19’ st Rizzo Pinna), Magnaghi (40’ st Fedato), Russo (35’ st Sueva). In panchina Coletta, Perotti, Toma, Berti, Quirini, Djibril, Leona, Yeboah. Allenatore Gorgone.

Arbitro : Gangi di Enna.

Note : ammoniti Dessena, Fabbri, Motolese, Ragatzu (O), Magnaghi e Tumbarello (L). Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 644.

Olbia. Altro che crisi: la Lucchese che ferma l’Olbia sullo 0-0 al “Nespoli” nel match della 12ª giornata di Serie C è un avversario di tutto rispetto. Ma per quanto visto in campo la squadra di Leandro Greco avrebbe meritato qualcosa di più.

«È mancata la precisione sotto porta, ma era anche la quinta gara in due settimane: ci sta un po’ di stanchezza», sottolinea il tecnico dei bianchi, che con 15 punti godono comunque di buona classifica. Quanto alla partita, nel primo tempo gli ospiti, che giocano a favore di vento, si rendono pericolosi con Russo, Magnaghi e Gucher, ma i padroni di casa non sono da meno: peccato che al 23’ a Dessena, servito da Ragatzu, difetti la mira, che Nanni fallisca il tap-in sulla replica di Chiorra al tiro di Ragatzu alla mezz’ora e che sempre il sanmarinese, a ridosso dell’intervallo, non inquadri lo specchio su suggerimento di Arboleda.

In avvio di ripresa Rinaldi si esibisce sulla conclusione di Russo, poi Nanni, Ragatzu e ancora Nanni, in rapida successione, mancano il colpo da buona posizione. Rinaldi si guadagna la scena disinnescando Russo due volte prima del 20’, Biancu e Nanni sprecano l’ennesima occasione e Rizzo Pinna al 28’ si mangia il vantaggio della Lucchese. La fucilata di Scapin, che finisce in curva, chiude la contesa: arrivederci a domenica, quando l’Olbia se la vedrà in trasferta con la Recanatese.

RIPRODUZIONE RISERVATA