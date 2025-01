L’Olbia saluta Luca La Rosa e non si allena 

Olbia. L’Olbia saluta Luca La Rosa. Intanto, la squadra non si allena. Ieri, mentre il club ufficializzava la risoluzione consensuale col capitano, passato al Budoni dopo essere stato messo ai margini del progetto dalla proprietà svizzera, il presidente Guido Surace incontrava i giocatori.

Oggetto del confronto pomeridiano andato in scena al Geovillage, il mancato pagamento degli stipendi arretrati (novembre e dicembre), alla base dello sciopero annunciato il giorno prima da una parte dei magazzinieri, e le garanzie per il prosieguo della stagione, di natura innanzitutto economico-finanziaria. La società si sarebbe impegnata a saldare a tutti, amministrativi compresi, una parte degli arretrati entro mercoledì e il resto entro fine mese, e per far fronte all’impegno avrebbe chiesto aiuto all’imprenditore turco Murat Yilmaz, a oggi massimo finanziatore dell’Olbia. Nel frattempo potrebbe essere svincolata la fideiussione, mentre per i contributi regionali se ne riparlerà a febbraio. Oggi la squadra sarà in campo per proseguire la preparazione della gara della 3ª giornata di ritorno di Serie D col Guidonia Montecelio, trasferta alla quale parteciperà il nuovo acquisto Fabrizio Buschiazzo, atteso in città in giornata.

