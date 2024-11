L’Olbia saluta Gatti e risorge a Savoia 

Savoia 1

Olbia 3

Savoia (3-5-2) : D’Agostino; Crivellini (34’ Fiasco), Celli, Guifo Bogne; Schiavi, Bezzon, Mengoli (48’ st Passaro), Sellaf (11’ st Paudice), Oriano (33’ st Marisei); Russo (36’ Cavallo), Maniero. In panchina Montoro, Orta, Del Mondo, Della Vecchia. Allenatore Campilongo.

Olbia (4-3-3) : Di Chiara; Arboleda, Marie-Sainte (28’ st Anelli), Pani, Yanovskyy (1’ st Chazarreta); Staffa, La Rosa, Marroni (8’ st Cabrera); De Grazia, Furtado (39’ st Santi), Costanzo (30’ Caggiu). In panchina Rizzitano, Totti, Bertini, Maspero. Allenatore Gatti.

Arbitro : Marinoni di Lodi.

Reti : nel primo tempo 11’ Costanzo (r), 31’ e 41’ Furtado, 50’ Maniero (r).

Note : ammoniti Mengoli (S), Marroni, Di Chiara e Caggiu (O). Recupero 5’ pt-6’ st. Gara giocata a porte chiuse.

Cercola. Lucas Gatti lascia e l’Olbia batte il Savoia 3-1 a domicilio, regalandosi il primo successo stagionale contro una squadra che in casa aveva sempre vinto e onorando l’ultima panchina del tecnico argentino, dimessosi alla vigilia dell’11ª giornata di Serie D ma regolarmente al suo posto ieri.

La scossa

Dare una scossa non era forse l’intenzione dell’ex Boca Juniors dal momento che ha deciso di salutare, ufficialmente «per motivi familiari», dopo cinque partite. Ma l’effetto è quello: bianchi padroni sul neutro del “Giuseppe Piccolo” di Cercola, dove bastano 11’ e la giocata di Costanzo per procurarsi il rigore che lo stesso numero 7 dell’Olbia trasforma nel vantaggio dei galluresi. La scossa è tale che contro il Savoia di sblocca pure Furtado, autore della doppietta che tra il 31’ e il 41’ vale il 3-0 dei bianchi. Prima dell’intervallo, nell’interminabile recupero concesso dall’arbitro, i campani sono bravi a mettere in difficoltà la difesa avversaria quel tanto che basta per ottenere il penalty che spedisce Maniero sul dischetto per l’1-3. Ma non è cosa.

Nonostante i tentativi e le occasioni per recuperare da parte del Savoia del principe Emanuele Filiberto la ripresa corre via tra ammonizioni e sostituzioni fino al triplice fischio, che dà il via alla festa dell’Olbia. I playout sono a 2 punti, il fanalino di coda Costa Orientale Sarda, prossimo antagonista, a -4: aspettando le mosse della società c’è luce in fondo al tunnel.

