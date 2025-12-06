L’Olbia sa come fare Fermato il Trastevere 

Trastevere 2

Olbia 2

Trastevere (4-2-3-1): Della Rocca; Angelilli, Petrucci, Mattia, Zitelli; Ferrante, Massimo; Morano (23’ st Icardi), Crescenzo, Compagnone (23’ st Scaffidi, dal 30’ Ronci); Lorusso. In panchina Lazzarini, Giordani, Cavaliere, Baldari, Ferraro, Drisaldi. All. Bernardini.

Olbia (4-3-1-2): Viscovo; Moretti, Congiu, M. Perrone, Islam; Saggia, Mameli, Biancu; Ragatzu; Furtado, Deiana Testoni. In panchina S. Perrone, Marrazzo, Fiorletta, Cassitta, Petrone. All. Favarin.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Reti: nel pt, 39’ Morano, 43’ Ragatzu; nella ripresa, 9’ Lorusso, 15’ Furtado.

Note: ammo niti Favarin, Moretti e M. Perrone. Rec. 1’ pt-4’ st.

Olbia arresta-grandi. Dopo aver costretto la capolista Scafatese sull’1-1 al Nespoli, la squadra di Favarin concede il bis fermando a Roma la vice primatista Trastevere. Decisivi i gol di Ragatzu e Furtado, che permettono ai galluresi di strappare un prezioso punto in rimonta a una delle big del campionato, passata due volte in vantaggio. L’anticipo della 15ª giornata parte in sordina: lo sblocca Morano solo al 39’, beffando Viscovo e facendo esplodere il Trastevere Stadium di Roma. I padroni di casa premono per il raddoppio, e a stretto giro Lorusso colpisce l’incrocio dei pali su punizione, ma al 43’ Ragatzu ripristina l’equilibrio e si va negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa, al 9’, Lorusso, tutto solo davanti a Viscovo, lo infila per il 2-1. Tuttavia, la gioia per il ritrovato vantaggio dura poco, perché al quarto d’ora Furtado, servito da Ragatzu, pareggia i conti. L’Olbia ci crede, e al 22’ Biancu dalla distanza costringe in angolo Della Rocca. Nel finale, però, la scena è tutta di Viscovo, che al 38’ si supera su Mattia per un punto che porta la squadra a quota 19 in classifica.

