l’olbia risorge: poker da urlo alla recanatese 

Olbia 4

Recanatese 1

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Palomba, Bellodi (17’ st Scaringi), Motolese; Arboleda (45’ st Zallu), La Rosa, Biancu, Montebugnoli; Dessena (33’ st Scapin), Nanni (33’ st Bianchimano), Ragatzu (45’ st Gennari). In panchina Van der Want, Incerti, Mameli, Fabbri, Guidotti. Allenatore Gaburro.

Recanatese (3-4-1-2) : Meli; Shiba (17’ st Veltri), Ferrante (34’ st Ferretti), Peretti; Rizzo, Carpani (1’ st Morrone), Raparo, Pelamatti; Sbaffo; Melchiorri (23’ st Guidobaldi), Lipari (1’ st Ahmetaj). In panchina Mascolo, Allievi, Prisco, Raimo, Fiorini. Allenatore Filippi.

Arbitro : Mucera di Palermo.

Reti : nel pt 17’ Montebugnoli, 27’ Sbaffo, 31’ Nanni, 42’ Ragatzu (r); nel st 9’ Ragatzu.

Note : ammoniti Arboleda, Montebugnoli e Zallu (O). Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 1100.

Olbia. La vendetta per l’Olbia è un piatto servito con un girone di ritardo. Recanatese sconfitta 4-1, lo stesso punteggio con cui aveva vinto all’andata, nella 13ª giornata di ritorno di Serie C.

Con la differenza che, trattandosi di uno scontro diretto in chiave salvezza, i 3 punti del “Nespoli” pesano il doppio. Soprattutto per i bianchi, che ritrovano un successo che mancava dal 28 gennaio, sesto assoluto, e a quota 25 “vedono” i playout.

Come richiesto dall’allenatore Marco Gaburro, l’Olbia aggredisce la partita e al 17’ trova il vantaggio con Montebugnoli, che dopo un primo tentativo di Nanni e la conclusione deviata di Ragatzu si avventa sul pallone per l’1-0. Tempo 10’ e la Recanatese pareggia con Sbaffo, ma in altri 5’ i padroni di casa confezionano il nuovo vantaggio sull’asse Biancu-Nanni, autore del 2-1. Il tris arriva al 42’ su rigore: mani in area sul tiro di Nanni, dal dischetto Ragatzu non sbaglia.

Il bomber si ripete in avvio di ripresa firmando il poker sul break di Biancu. I padroni di casa insistono a caccia del pokerissimo. Superato il 20’ Meli si supera su Nanni: evidentemente non è aria. Si torna a giocare il 30 marzo al “Nespoli” in un altro scontro diretto col Sestri Levante: la partita col Rimini è stata infatti rinviata al 3 aprile per gli impegni in Nazionale di Rinaldi, Nanni e Fabbri.

RIPRODUZIONE RISERVATA