L’Olbia riparte ma la squadra è un’ipotesi 

Olbia. Tutto bene quel che finisce bene. L’Olbia è ufficialmente in Serie D e, stando alle dichiarazioni del presidente Guido Surace e del suo socio svizzero Benno Räber, la vivrà da protagonista, con l’obiettivo di vincere il campionato e tornare subito tra i professionisti.

Su squadra e staff tecnico, a poche ore dalla partenza per il ritiro di Arona, si sa poco e nulla se non che il progetto sportivo è affidato a Ninni Corda, che tra i giocatori ci saranno il confermato Luca La Rosa e la new entry Cristian Anelli e che l’allenatore dei portieri sarà Fabrizio Carafa (ex Virtus Francavilla, con Corda a Como e a Foggia). «La rosa dovrebbe essere pronta in breve tempo», ha spiegato Räber martedì nella conferenza stampa con la quale l’Olbia targata SwissPro ha interrotto il lungo silenzio per illustrare i piani per la stagione. C’è l’intenzione di acquisire da Alessandro Marino e dagli altri soci di minoranza il 30 per cento restante delle quote. «Tornando indietro», ammette Räber, «comprerei il 100 per cento del club».

L’argomento clou tuttavia è la squadra. «Under 19 e prima squadra faranno parte di un unico gruppo, perché i ragazzi possano essere in competizione con i grandi: uno dei problemi dell’anno scorso è stato che i calciatori erano sicuri del posto. Inoltre, per rafforzare il senso di appartenenza, proveremo a non prendere calciatori in prestito». Quanto all’allenatore, «è difficile trovarne uno per noi in queste condizioni, ma che si tratti di un profilo esperto o di un giovane l’Olbia dovrà esprimere un bel calcio: ci prepariamo a festeggiare i 120 anni del club al meglio».

La Coppa Italia inizierà il 25 agosto, il campionato l’8 settembre. La composizione dei gironi dovrebbe avvenire tra il 6 e il 7 agosto, mentre i calendari potrebbero essere pubblicati tra il 12 e il 13. Intanto, l’ammissione conquistata attraverso il ricorso contro la precedente esclusione non lascerà strascichi. «L’iscrizione è stata ottenuta senza alcuna sanzione, né disciplinare né economica», ha spiegato l’avvocato Eduardo Chiacchio nella conferenza. Tutto bene quel che comincia bene, allora.

Per l’Olbia inizia una nuova era, con una buona base di partenza a livello societario: confermati Ezio Mulas e Ilaria Piccinnu in amministrazione, Massimiliano Varrucciu alla comunicazione, Gabriele Ballabio al marketing e Giuseppe Pugliese come social media manager, promosso Federico Russu da segretario sportivo del settore giovanile a segretario generale.

RIPRODUZIONE RISERVATA