VaiOnline
Al Nespoli.
19 gennaio 2026 alle 00:25

L’Olbia riparte da un pareggio La sfida salvezza finisce senza gol 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia 0

Palmese 0

Olbia (3-4-1-2): Viscovo; Putzu, Congiu, M. Perrone; Cubeddu, Mameli (22’ st Anelli), Biancu (36’ st Moretti), Cabrera; Deiana Testoni; Furtado (34’ st Marrazzo, 46’ st Buschiazzo), Ragatzu. In panchina S. Perrone, Cassitta. Allenatore Livieri.

Palmese (3-4-3): Pellino; Casella, Allegra, Modesti (19’ st Iannone); Basile, Virgilio, Teyou (36’ st Somma), Fierro (19’ st De Angelis); Fusco, Calemme (27’ st Mendoza), Puntoriere. In panchina Leone, Aquino, Brunet, Natale, Stanco. Allenatore Grimaldi.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Note: ammoniti Mameli, Congiu (O). Recupero: 0’ pt-4’ st. Spettatori 604.

Lo scontro diretto tra Olbia e Palmese finisce senza gol. Date le note vicissitudini dei bianchi, al Nespoli il debutto in panchina di Livieri è più dolce che agro, come sottolinea il tecnico a caldo.

Intanto, però, la salvezza diretta resta a 5 punti e la vittoria manca da un’eternità. Meglio i campani in avvio, anche se è l’Olbia a sfiorare il vantaggio, prima con Ragatzu (15’), poi con Cubeddu (18’). A inizio ripresa i padroni di casa vanno vicino al gol con Cabrera, che devia fuori d’un nulla il cross di Deiana Testoni, replica la Palmese con Casella, che al 14’ costringe Viscovo in fallo laterale. Segue al 25’ l’insidioso traversone di Iannone, allontanato da Viscovo.

Prima della mezz’ora l’Olbia ci riprova con Deiana Testoni, chiuso in angolo da Pellino, e la Palmese con Iannone (a fil di palo). I galluresi soffrono nel finale, ma al triplice fischio è festa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 