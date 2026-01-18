L’Olbia riparte da un pareggio La sfida salvezza finisce senza gol 

Olbia 0
Palmese 0
Olbia (3-4-1-2): Viscovo; Putzu, Congiu, M. Perrone; Cubeddu, Mameli (22’ st Anelli), Biancu (36’ st Moretti), Cabrera; Deiana Testoni; Furtado (34’ st Marrazzo, 46’ st Buschiazzo), Ragatzu. In panchina S. Perrone, Cassitta. Allenatore Livieri.
Palmese (3-4-3): Pellino; Casella, Allegra, Modesti (19’ st Iannone); Basile, Virgilio, Teyou (36’ st Somma), Fierro (19’ st De Angelis); Fusco, Calemme (27’ st Mendoza), Puntoriere. In panchina Leone, Aquino, Brunet, Natale, Stanco. Allenatore Grimaldi.
Arbitro: Pascali di Pistoia.
Note: ammoniti Mameli, Congiu (O). Recupero: 0’ pt-4’ st. Spettatori 604.
Lo scontro diretto tra Olbia e Palmese finisce senza gol. Date le note vicissitudini dei bianchi, al Nespoli il debutto in panchina di Livieri è più dolce che agro, come sottolinea il tecnico a caldo.
Intanto, però, la salvezza diretta resta a 5 punti e la vittoria manca da un’eternità. Meglio i campani in avvio, anche se è l’Olbia a sfiorare il vantaggio, prima con Ragatzu (15’), poi con Cubeddu (18’). A inizio ripresa i padroni di casa vanno vicino al gol con Cabrera, che devia fuori d’un nulla il cross di Deiana Testoni, replica la Palmese con Casella, che al 14’ costringe Viscovo in fallo laterale. Segue al 25’ l’insidioso traversone di Iannone, allontanato da Viscovo.
Prima della mezz’ora l’Olbia ci riprova con Deiana Testoni, chiuso in angolo da Pellino, e la Palmese con Iannone (a fil di palo). I galluresi soffrono nel finale, ma al triplice fischio è festa.
