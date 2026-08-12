L’Olbia rinuncia al ricorso: il fallimento è a un passo 

Olbia . L’Olbia Calcio 1905 è calcisticamente morta. Il ricorso annunciato dalla presidente Flavia Fiore dopo l’esclusione dall’Eccellenza per il mancato pagamento di quanto dovuto agli ex tesserati Lorenzo De Grazia e Fabrizio Buschiazzo non sarà presentato, e l’Olbia non verrà iscritta a nessun altro campionato.

Se nel caso di De Grazia il club poteva vantarsi di aver onorato il debito al netto dei contributi previdenziali, versando al giocatore 4mila euro, e trovare l’argomento per ribaltare la sentenza, più complicato è risultato l’affaire Buschiazzo. L’Olbia era stata condannata dal Collegio arbitrale a versargli 91mila euro lordi, e aveva fatto opposizione: a garanzia del pagamento aveva fornito via Pec una copia di un assegno circolare intestato alla Lnd, ma il tentativo non ha dato frutti. Peraltro, la cifra è talmente alta per le casse dell’Olbia Calcio che si andrà, salvo sorprese, verso il fallimento.

Intanto oggi il sindaco Settimo Nizzi illustrerà nella conferenza stampa convocata ad hoc la possibilità di ripartire con una nuova società in Seconda Categoria.

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