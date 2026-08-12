VaiOnline
La crisi.
13 agosto 2026 alle 00:23

L’Olbia rinuncia al ricorso: il fallimento è a un passo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia . L’Olbia Calcio 1905 è calcisticamente morta. Il ricorso annunciato dalla presidente Flavia Fiore dopo l’esclusione dall’Eccellenza per il mancato pagamento di quanto dovuto agli ex tesserati Lorenzo De Grazia e Fabrizio Buschiazzo non sarà presentato, e l’Olbia non verrà iscritta a nessun altro campionato.

Se nel caso di De Grazia il club poteva vantarsi di aver onorato il debito al netto dei contributi previdenziali, versando al giocatore 4mila euro, e trovare l’argomento per ribaltare la sentenza, più complicato è risultato l’affaire Buschiazzo. L’Olbia era stata condannata dal Collegio arbitrale a versargli 91mila euro lordi, e aveva fatto opposizione: a garanzia del pagamento aveva fornito via Pec una copia di un assegno circolare intestato alla Lnd, ma il tentativo non ha dato frutti. Peraltro, la cifra è talmente alta per le casse dell’Olbia Calcio che si andrà, salvo sorprese, verso il fallimento.

Intanto oggi il sindaco Settimo Nizzi illustrerà nella conferenza stampa convocata ad hoc la possibilità di ripartire con una nuova società in Seconda Categoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’eclissi

Lo spettacolo del sole nero

l Zedda
Sangue sulle strade

Muore nello scontro frontale

Tragedia a Trinità d’Agultu: la vittima è Andreana Demuro, 58 anni 
Mariangela Pala
Al Santissima Trinità resta l’emergenza. I sindacati: al Brotzu personale allo stremo

«Pediatria, la rete rischia di crollare»

Mascia (Cimo): per Is Mirrionis finora solo una soluzione tampone 
Cristina Cossu
L’evento

Dalle nuvole spunta l’eclissi: tutti col naso in su

In Sardegna e nel resto d’Italia affollati raduni per ammirare lo spettacolo del sole nascosto 
Umberto Zedda
La ricorrenza

«Strage di Sant’Anna, fascisti complici»

Tajani primo esponente del governo Meloni alle commemorazioni dell’eccidio 
L’interrogatorio

Lavitola crolla: «Io il mandante dell’attentato»

L’indagato per 5 ore dal Gip: «Bomba messa a fin di bene» 