l’olbia rimonta e vince e intanto viene ceduta 

Olbia 3

Flaminia 1

Olbia (3-5-2) : Viscovo; Putzu, Buschiazzo, Modesti (17’ st Furtado); Moretti, Lobrano (22’ st Saggia), Maspero, Biancu, Petrone (35’ st Islam); Marrazzo (17’ st M. Perrone), Ragatzu (40’ st Staffa). In panchina S. Perrone, Cubeddu, Deiana Testoni, Mameli. Allenatore Favarin.

Flaminia (3-4-1-2) : Torrielli; Bonugli (28’ Neri), Lisari (35’ st Maccari), Zanchi; Passiatore, Malaccari (44’ st D’Angelo), Ricozzi, Casoli; Polidori (17’ st Fracassini); Tascini, Sirbu. In panchina Falocco, Caggianello, Falli, Falilò, Scarafoni. Allenatore Nofri Onofri.

Arbitro : Diella di Vasto.

Reti : pt 29’ Tascini; st 25’ Passiatore (a), 33’ Ragatzu (r), 53’ Staffa (r).

Note : espulsi Furtado e Ricozzi al 50’ st. Ammoniti Lobrano, Saggia (O), Lisari e Passiatore (F). Recupero: 1’ pt-5’ st. Spettatori 660.

Olbia. L’Olbia ribalta la Flaminia al Nespoli 3-1 e ritrova il successo. Prima del risultato della sfida dell’8ª giornata di Serie D viene, però, la notizia bomba del cambio di proprietà.

La società passa di mano ma non finisce a Roberto Sulas, grande favorito alla successione di SwissPro: va all’imprenditore Giuseppe Pistilli di Latina, attivo nel settore della pasticceria e panificazione. A fine gara il club manager Riccardo Pecchi comunica che l’accordo preliminare è stato firmato e la presentazione del nuovo patron si terrà nei prossimi giorni.

La partita

Intanto la squadra di Giancarlo Favarin torna a vincere. Dopo il vantaggio della Flaminia al 29’ con Tascini, e il rigore che il debuttante portiere di casa Viscovo para a Polidori al 7’ della ripresa, arrivano il pareggio dell’Olbia propiziato da Furtado, con deviazione decisiva di Passiatore, e i due penalty trasformati da Ragatzu e Staffa per il 3-1.

