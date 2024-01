L’Olbia ricomincia dagli acquisti e dal Cesena 

Il taccuino di Tomaso Tatti è già zeppo di nomi. Il calciomercato riapre oggi, ma il direttore sportivo dell’Olbia ha iniziato a muoversi con largo anticipo a caccia dei rinforzi di cui i bianchi hanno bisogno per provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Primo obiettivo: un attaccante di categoria per il secondo reparto avanzato meno prolifico del girone. Con 12 reti in 19 giornate e a digiuno di gol da cinque, la squadra di Leandro Greco ha chiuso non a caso il girone di andata al penultimo posto con 17 punti: per risollevarsi ha bisogno innanzitutto di un bomber, merce rara da trovare sul mercato di riparazione, così si punta sul potenziale degli “scontenti”. Su tutti Simone Rossetti, centravanti classe 1997 che a Novara (girone A) non trova spazio da novembre. L’alternativa potrebbe essere l’altro Rossetti, ovvero Mattia: stesso ruolo, più grande di un anno e in forza al Potenza (Girone C), l’attaccante campano ritroverebbe a Olbia il vice allenatore Oscar Muratori e il match analyst Marco Giustini, con cui l’anno scorso ha condiviso l’esperienza al Rimini.

E poi c’è il centrocampista che Greco vorrebbe affiancare a Daniele Dessena per rafforzare il reparto nevralgico. Nel mirino ci sarebbe il 22enne Mattia Sandri, altro ex Rimini, tesserato a stagione già iniziata dal Sestri Levante, avversario in campionato dei galluresi. Dunque, lo svincolato Andrea Schiavone, classe 1993, giocatore di Greco al Sudtirol l’anno scorso: per il centrocampista scuola Juve, che vanta trascorsi importanti in Serie B e in A con la Salernitana, servirebbero, però, molti soldi, che la nuova proprietà svizzera non sarebbe in grado di garantire.

Quanto agli elementi in uscita, Alessandro Corti avrebbe già le valigie in mano.

In campo

Intanto, archiviata la sosta invernale la squadra riprenderà ad allenarsi oggi in vista del primo impegno del 2024: la trasferta sul campo della capolista Cesena, con la quale l’Olbia inaugurerà domenica, con non poca apprensione, il girone di ritorno.

