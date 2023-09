L’Olbia ricomincia da un punto 

Arezzo 1

Arezzo (4-3-3) : Trombini; Lazzarini, Chiosa, Risaliti, Coccia; Castiglia (34’ st Settembrini), Damiani, Foglia (25’ st Mawuli); Pattarello (34’ st Iori), Kozak (14’ st Gucci), Gaddini (14’ st Guccione). In panchina Borra, Ermini, Montini, Bianchi, Polvani, Renzi, Zona, Poggesi, Masetti. Allenatore Indiani.

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Zallu (1’ st Arboleda), Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Fabbri, La Rosa, Biancu; Contini (38’ st Corti), Scapin (12’ st Nanni), Ragatzu (25’ st Cavuoti). In panchina Palmisani, Van der Want, Incerti, Palomba, Mameli, Caggiu. Allenatore Leandro Greco.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nella ripresa, 18’ Guccione (r), 20’ Contini.

Note : ammoniti Mawuli (A), Scapin, Biancu, Arboleda e Corti (O). Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori circa 2mila.

Arezzo. Un ottimo punto. È quel che coglie l’Olbia ad Arezzo nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie C.

Trafitta da Guccione su rigore, la squadra di Leandro Greco replica a stretto giro con Contini strappando alla neo promossa formazione toscana un pareggio che compensa, in parte, una prova con pochi alti e molti bassi. Dopo la sconfitta con la Torres l’auspicio del tecnico Greco era di ripartire dalle cose che avevano permesso ai bianchi di fare 6 punti nei primi due turni, invece quanto visto allo stadio “Città di Arezzo” è la prova fotocopia del derby.

La partita

I padroni di casa prendono facilmente il sopravvento e sfiorano più volte il vantaggio con Gaddini e Coccia, ma anche Kozak si rivela un brutto cliente per la retroguardia gallurese. Dall’altra parte, il primo tiro in porta dell’Olbia arriva abbondantemente dopo la mezz’ora: lo firma Contini, servito da Scapin, che però spedisce alto. Buono lo spunto di Zallu, che a ridosso dell’intervallo si guadagna una punizione: batte Biancu ma il portiere avversario non ha problemi e si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’Arezzo ci riprova, senza fortuna, con Foglia. Sul fronte opposto tocca invece a Ragatzu creare qualche apprensione a Trombini. Dunque, i gol: amaranto in vantaggio con Guccione, che al 18’ trasforma un rigore (fallo di La Rosa su Pattarello), ospiti a segno con Contini un paio di minuti dopo dagli sviluppi di una palla inattiva. I due marcatori ci riprovano ancora, ma non è giornata. E l’Olbia può ben festeggiare.

