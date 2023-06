L’Olbia ricomincia da Greco 

Olbia. Un allenatore di ultima generazione, giovane e ambizioso, che porti i risultati ma che faccia vedere anche un bel calcio: questo il profilo tracciato dall’Olbia per il post Roberto Occhiuzzi. Le caratteristiche indicate dal club per la successione all’ex Cosenza, andato via dopo una sola stagione, hanno preso corpo in un mese in Leandro Greco: ufficializzato venerdì, il 37enne tecnico, ex centrocampista di (tra le altre) Roma, Genoa, Bari e Cosenza, ha risolto il contratto che lo legava al Sudtirol fino al 30 giugno 2024 per firmare con i galluresi per un anno.

La carriera

Chiusa nel 2021 a Bolzano la carriera da calciatore - vissuta prevalentemente tra Serie A e B, con i picchi della Champions League, in cui ha collezionato 9 partite e 1 rete, e le vittorie di un Campionato greco e di una Coppa di Grecia, conquistati nel 2012 con la maglia dell'Olympiakos - Greco è reduce da due stagioni da vice sulla panchina degli altoatesini, prima di Ivan Javorcic in C, nell’anno del salto di categoria, poi di Pierpaolo Bisoli, durante l’ultimo torneo cadetto, culminato con la conquista dei playoff e l’eliminazione in semifinale contro il Bari. Alla guida dei bianchi nel prossimo campionato di C, vivrà, dunque, la sua prima esperienza da primo allenatore. Alla fine, le tre giornate (con altrettante sconfitte) a interim al Sudtirol prima dell’arrivo di Bisoli non fanno testo: a Olbia sarà tutta un’altra storia.

Rivoluzione

La speranza è che il neo tecnico, che verrà presentato alla piazza la prima settimana di luglio, in anticipo di qualche giorno rispetto all’inizio del ritiro precampionato a Buddusò, riesca a compensare con altre qualità la mancanza di esperienza: in questo, potrebbero aiutarlo collaboratori all’altezza della situazione. Il resto dello staff verrà definito a breve, ma in atto ci sarebbe una rivoluzione: a Olbia, infatti, Greco si porterà dietro vice, preparatore atletico e match analyst, per ruoli che l’anno scorso erano ricoperti da Luca Castricato, che potrebbe essere dirottato sulla panchina dell’Under 17 dei bianchi, Andrea Paniuziutti, destinato (pare) al settore giovanile del Cagliari, ed Edoardo Pani. Poi, l’attenzione si sposterà sulla squadra: primo passo i rinnovi dei contratti in scadenza a fine mese, tra i quali spiccano quelli di Emerson, Luca La Rosa, Fabrizio Brignani, Christian Arboleda e Maarten van der Want. Dopo le interlocuzioni informali il direttore sportivo Tomaso Tatti potrà dedicarsi ai colloqui con i giocatori che l’Olbia vorrebbe trattenere. Compatibilmente alla richieste e all’idea di calcio di Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA