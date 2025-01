L’Olbia ribalta il Latte Dolce e sigilla il derby, Costanzo nel recupero fa impazzire i bianchi 

Olbia 3

Latte Dolce 2

Olbia (4-2-3-1) : Rizzitano; Arboleda, Lucarelli, Pani, Petrone; Staffa, Maspero; Yanovskyy (25’ st Caggiu), Marroni (33’ st Cabrera), Costanzo; Della Salandra (51’ st Marie-Sainte). In panchina Di Chiara, Antignani, Bertini, Rizzo, Cassitta, Giandomenico. Allenatore Zé Maria.

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Sanna (33’ st Barracca), Cabeccia, Pinna, Mudadu; Tesio (41’ st Orlando), Corcione; Fernandes (33’ st Pulina), Loru, Kone; Sorgente. In panchina Panai, Ruggiu, Del Giudice, Pulina, Pilo, Di Paolo, Piredda. Allenatore Setti.

Arbitro : Gambin di Udine.

Reti : nella ripresa, 11’ Pani, 18’ Kone, 22’ Sorgente, 29’ Staffa, 47’ Costanzo.

Note : ammoniti Costanzo (O), Sanna, Corcione, Loru (LD). Recupero: 1’ pt - 4’ st. Spettatori 482.

Olbia. Gran colpo dell’Olbia, che ribalta il Latte Dolce nel derby della 2ª giornata di ritorno di Serie D e fa sua la sfida del “Nespoli” per 3-2, ritrovando un successo che mancava da metà dicembre e raggiungendo quota 19 in classifica a -3 dalla salvezza. Tutti nella ripresa i gol della folle partita tra galluresi e sassaresi.

La cronaca

Nel primo tempo emozioni e tiri in porta latitano: apre la conclusione di Costanzo, facile preda per Marano, replica Loru, per la prima parata stagionale di Rizzitano, all’esordio in campionato. Si gioca nella metà campo ospite, ma in area l’Olbia pasticcia, mentre dall’altra parte il Latte Dolce non riesce a capitalizzare le ripartenze. Al ritorno in campo, tempo 11’, i bianchi passano in vantaggio con Pani su schema da calcio d’angolo. La reazione della squadra di Setti manda al tiro Loru, disinnescato da Rizzitano, che però qualche minuto dopo esce male sull’accorrente Kone, che al 18’ pareggi i conti. Nel giro di 4’ Sorgente la ribalta ma prima della mezz’ora Staffa ripristina l’equilibrio, finché nel recupero Costanzo s’inventa il gol del kappaò, disegnando una traiettoria che beffa Marano per il 3-2, risultato che Rizzitano preserva opponendosi allo scadere a Kone.

