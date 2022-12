L’Olbia resta sotto accusa  

Tutti sul banco degli imputati. Aver guadagnato un paio di posizioni in classifica dopo l’1-1 in rimonta con la Recanatese non salva l’Olbia dalle contestazioni.

Il pareggio della 17ª giornata permette alla squadra di Roberto Occhiuzzi di issarsi a quota 13, a pari punti col Montevarchi, e di abbandonare l’ultimo posto, con la zona salvezza che resta a -3. Ma di questo passo anche solo salvarsi sarà un’impresa: altro che playoff! E così gli ultras, dopo l’ennesimo risultato deludente maturato al “Nespoli”, non risparmiamo nessuno. Allenatore, giocatori e società, sollecitati sabato, già dal fischio d’inizio, “a rispettare la città” e a “onorare la maglia”. Particolarmente pesanti i cori riservati al presidente Alessandro Marino, con tanto di invito all’ex sodale e numero uno del Cagliari Tommaso Giulini, che 7 anni fa l’ha portato in Gallura per gestire il club in partnership col suo, a licenziarlo.

Da capire se la reazione di Marino al malcontento dei tifosi sarà l’esonero immediato di Occhiuzzi, o se rispetterà la promessa fatta un mesetto fa di rimandare ogni valutazione a gennaio. Anche perché sabato i bianchi se la vedranno in trasferta con la capolista Reggiana, che finora in casa ha concesso agli avversari appena 5 punti. E cambiare adesso l’inquilino della panchina potrebbe rivelarsi azzardato. Intanto,

Il tecnico

Occhiuzzi esclude le dimissioni: «La squadra oggi mi segue: se avessi visto il contrario non avrei esitato a fare un passo indietro» , ha detto sabato nel post partita. <I tifosi sono giustamente arrabbiati, ma devono sapere che lo siamo anche noi, perché da diverse gare non raccogliamo i punti che meritiamo>, ha aggiunto. In effetti, sabato la vittoria, che al “Nespoli” manca dalla prima giornata di campionato, ci stava tutta: prima del gol del pareggio di Brignani, arrivato al 35’ della ripresa su palla inattiva in risposta al vantaggio ospite siglato da Sbaffo in avvio di frazione, l’Olbia è andata più volte vicino al gol, colpendo anche un palo e una traversa, per non parlare della rete annullata a Ragatzu sullo 0-1 per fuorigioco.

Vero è che per l’ennesima volta è toccato inseguire l’avversario, e che il primo tempo, sul piano delle occasioni, ha lasciato alquanto a desiderare. Ma ciò che manca oggi all’Olbia è «segnare un gol in più dell’avversario», replica Occhiuzzi a domanda diretta. Come dargli torto. E qui la colpa, più che dell’allenatore, è di un mercato che non sta rendendo secondo le aspettative.