L’Olbia regge ma per salvarsi deve fare molto di più 

Olbia. Se l’obiettivo dell’Olbia è salvarsi, con 16 punti in 14 gare e una media di 1,14 a partita, al 28 aprile, data della 38ª e ultima giornata di Serie C, la squadra di Leandro Greco avrà 43 punti in classifica, un bottino da salvezza diretta. Ma non è detto che la media regga.

Nel girone di ritorno - si sa - inizia un altro campionato, col mercato di riparazione di mezzo e la battaglia che si fa più aspra perché i punti a disposizione diventano sempre meno. E allora da qui alla sosta invernale i bianchi dovranno provare a superarsi, a caccia di risultati sorprendenti contro Perugia, Rimini, Pescara, Pontedera e Spal, avversarie del mese di dicembre. Serve legno in cascina, e la capacità che ha avuto l’Olbia di andare oltre i propri limiti domenica in casa del Sestri Levante, rimontato 2-2, fa ben sperare. Guai, però, ad accontentarsi. Contro i liguri Greco ha dovuto fare a meno per problemi fisici di Ragatzu e Nanni, che rappresentano il grosso del potenziale offensivo dei galluresi, e Dessena e Palomba sono stati bravi a centrare il bersaglio serviti dall’ottimo Cavuoti, il cui ingresso in campo nella ripresa ha segnato la svolta.

Ma quello di domenica era il Sestri Levante terzultimo della classe, ed è sotto gli occhi di tutti che l’Olbia possa fare di più. Così come che abbia bisogno di rinforzi importanti soprattutto in avanti. Anche perché la salvezza è solo l’obiettivo minimo.

