L’Olbia recupera Dessena e Mordini 

Olbia. La buona notizia è che Dessena e Mordini sono tornati in gruppo, e che il rinvio per gli impegni dei nazionali al 2 novembre della gara col Pineto dell’8ª giornata di Serie C aiuterà a recuperarli per la prossima sfida col Gubbio.

La meno buona è che da quel momento per l’Olbia scatterà il tour de force, con cinque partite in due settimane: dopo la trasferta umbra la squadra di Leandro Greco affronterà la Fermana in casa il 25, la Juventus Next Generation fuori il 29, il Pineto in casa il 2 novembre e la Lucchese, sempre al “Nespoli”, il 5. Per questo la possibilità di contare di nuovo sull’ex capitano del Cagliari e sull’ex Recanatese, fuori da un mese per infortunio, è una grande notizia per l’Olbia, che per Gubbio potrebbe ritrovare anche Zanchetta, al rientro post fascite. Archiviata la sconfitta con la Virtus Entella, i bianchi hanno ripreso ad allenarsi al Geovillage, da mercoledì a oggi. Domani riposo, dopodiché i galluresi torneranno al lavoro per preparare il match col Gubbio. Senza i nazionali: i sanmarinesi Nanni e Fabbri, sconfitti ieri dall’Irlanda del Nord 3-0 e di nuovo in campo martedì con la Danimarca per le qualificazioni a Euro 2024, l’azzurrino Palmisani, a segno venerdì 1-0 sulla Polonia con l’Under 20, e, infine, Rinaldi.

Il portiere di proprietà del Parma, titolare da inizio campionato in maglia bianca, è stato convocato in Under 21 e con ogni probabilità esordirà da titolare martedì con la Norvegia. Una prima assoluta, la chiamata in azzurro per un giocatore dell’Olbia, che Greco, dopo aver ricordato più volte il buon lavoro fatto dall’allenatore dei suoi portieri Martellotta, ha voluto sottolineare dopo la sconfitta di Chiavari.

