L’Olbia punta la Juve Next Gen «Siamo carichi» 

Olbia. La Juventus Next Generation è una delle squadre più in forma del momento. Ma lo stato di grazia della prossima avversaria dell’Olbia passa in secondo piano, se è vero che domani al “Nespoli” le ambizioni dei bianchi dovranno essere più forti di qualunque argomento. Pena perdere contatto anche col treno dei playout.

Mentre sabato l’Olbia festeggiava il 2-2 colto in rimonta al 95’ nell’anticipo tra cenerentole con la Fermana, il turno veniva completato domenica da altri scontri diretti il cui esito ha peggiorato la situazione in classifica della squadra di Marco Gaburro. Pareggiando in extremis a Fermo i galluresi hanno scongiurato il sorpasso da parte dei marchigiani e lo scivolone all’ultimo posto, conquistando un punto che in trasferta mancava dal 26 novembre. Ma la zona salvezza dista adesso 10 punti e il quintultimo posto 8, gap che l’Olbia deve ridurre se non vuole essere estromessa dagli spareggi e retrocedere direttamente. Con la Juventus Next Gen, che negli ultimi 2 mesi ha perso una sola volta, i bianchi dovranno superarsi per centrare una vittoria che manca da 7 giornate. Un risultato che renderebbe il pareggio di sabato ancora più pesante. «Se vogliamo fare del calcio subbuteo, allora dovevamo vincere e portare a casa i 3 punti, così come la Fermana: è evidente che sia noi sia loro abbiamo dei problemi, sennò non saremmo le ultime, ma la partita non dovevamo perderla e da questo punto di vista la squadra è stata premiata. Ci prendiamo il punto e andiamo al prossimo match con una carica maggiore», ha sottolineato non a caso Gaburro nel post gara.

Aver ritrovato la via della rete con Ragatzu e La Rosa, anche se su palla inattiva, aver rimontato due volte lo svantaggio e averlo fatto senza sei titolari, tra squalifiche e infortuni, sono aspetti da non sottovalutare, al di là del valore dell’avversario. Sabato Gaburro ha potuto inoltre verificare l’affidabilità delle “seconde linee”, a cominciare da Palomba in difesa e Catania in attacco, tra i migliori in campo. Col rientro dalla squalifica di Biancu, Nanni, Motolese e Montebugnoli domani Gaburro avrà l’imbarazzo della scelta, pure in corso d’opera. Nel frattempo, Mordini va a fare compagnia a Dessena, La Rosa e Bianchimano nella lista dei diffidati. Da gestire con oculatezza nel delicato finale di stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA