L’Olbia prepara il derby (ma senza gli stipendi) 

Olbia. Dalla sconfitta col Savoia l’Olbia eredita le squalifiche per un turno dell’allenatore Zé Maria e del capo cannoniere (con 7 gol) Costanzo. Ma pure la consapevolezza che la lotta per la salvezza sarà più dura del previsto, con lo scontro diretto contro la Costa Orientale Sarda in arrivo e il mancato pagamento degli stipendi di febbraio che, dati i precedenti, non aiuta.

La corsa

A sei giornate dalla fine del campionato di Serie D, con 33 punti in classifica e 2 di margine sulla zona retrocessione la conferma della categoria è tutta da conquistare. Altro che playoff, ai quali i bianchi avevano fatto un pensierino dopo il filotto di tre vittorie interrotto dai sabaudi e lontani adesso 15 punti: lo 0-1 del “Nespoli” riporta i bianchi con i piedi per terra, e fra tre giorni nel derby con la Cos penultima della classe non saranno ammessi passi falsi. A -4 dai playout, i sarrabesi puntano a restare in corsa per gli spareggi salvezza e domenica scorsa hanno sfiorato il colpaccio contro la “big” Puteolana, fermata a domicilio sul 3-3. Il match di Tertenia sarà tutto fuorché una passeggiata di salute per i galluresi, che finora nelle sfide tra sarde hanno raccolto 8 punti sui 18 disponibili.

Fuori causa

E quel giorno l’Olbia oltre a Zé Maria in panchina dovrà fare a meno di Costanzo in campo: espulso al termine del match col Savoia «per avere rivolto gesto irriguardoso all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria», il tecnico brasiliano ha rimediato una giornata di squalifica, la stessa sanzione inflitta all’attaccante per somma di ammonizioni in seguito al cartellino giallo di domenica. Ciliegina sulla torta, i quattro turni al preparatore atletico Giua «per avere rivolto espressioni offensive nei confronti dell’assistente e del direttore di gara». Infine gli stipendi, che avrebbero dovuto essere saldati entro il 20 marzo: la società ha assicurato che verranno pagati entro domani. In tempo per il derby.

