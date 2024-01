L’Olbia pesca Guidotti in Svizzera 

L’Olbia ufficializza l’ingaggio fino a fine stagione del 24enne centrocampista Stefano Guidotti, che giunge in Gallura a titolo definitivo dal San Gallo. E attende la firma di Mikael Facchinetti: se l’affare va in porto, il 33enne terzino sinistro, svincolato, sarà annunciato nelle prossime ore.

I due rinforzi sono accomunati dalla nazionalità svizzera ed è facile immaginare che nell’operazione ci sia lo zampino della nuova proprietà svizzera, la SwissPro, che avrebbe già propiziato l’arrivo a Olbia dell’allenatore Marco Gaburro, chiamato la settimana scorsa a sostituire l’esonerato Leandro Greco e capace al debutto in panchina contro l’Arezzo di guidare i bianchi verso un successo che in campionato mancava da tre mesi. Oltre ai trascorsi al Lugano e il fatto che vengono entrambi dalla Super League, la Serie A svizzera, Guidotti e Facchinetti sono accomunati dal particolare che negli ultimi 2 anni hanno giocato poco per problemi fisici: in particolare Facchinetti, che in carriera vanta una parentesi nella Primavera del Chievo Verona nel 2012, ha subito un brutto infortunio (la rottura del legamento crociato del ginocchio destro) nella stagione 2022/23, che ne ha condizionato quella successiva.

Intanto, i bianchi sono tornati ad allenarsi al Geovillage in vista della difficile trasferta di domenica sul campo della Carrarese, dove andranno a caccia di punti utili per abbandonare il penultimo posto in classifica, che occupano con 20 punti dopo 23 giornate.

