L’Olbia perde ma fa festa lo stesso 

Reggiana (3-5-2) : Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Muroni (14’ st Vallocchia), Rossi, Nardi (40’ st Cigarini), Guiebre; Lanini (14’ st Varela), Pellegrini (34’ st Montalto). In panchina Voltolini, Rosafio, Fiamozzi, Luciani, Cremonesi, Capone, Hristov, Sciaudone. Allenatore Diana.

Olbia (3-4-3) : Van der Want; Brignani, Bellodi, Emerson (40’ st Corti); Arboleda (40’ st Gabrieli), Zanchetta (10’ st La Rosa), Dessena, Sperotto (28’ st Fabbri); Biancu, Nanni, Ragatzu. In panchina Sposito, Incerti, Occhioni, Babbi, Panvini, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Olbia 1

Reggiana 2

Arbitro : Di Marco di Ciampino.

Reti : nel primo tempo 2’ Cauz, 37’ Ragatzu, 42’ Guiebre.

Note : in panchina espulso il ds della Reggiana Goretti, ammoniti gli allenatori di Olbia e Reggiana Occhiuzzi e Diana. Ammoniti Brignani (O), Muroni (R). Recupero 3’ pt-4’ st. Spettatori 1860.

Olbia. La Reggiana espugna il “Nespoli” 2-1 e grazie ai 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici Entella e Cesena può festeggiare la vittoria del campionato di Serie C a una giornata dalla fine. Mentre l’Olbia, sconfitta, centra la salvezza diretta: a +3 sul quintultimo posto dell’Alessandria, indietro per scontri diretti coi bianchi, la squadra di Roberto Occhiuzzi può celebrare un risultato che al giro di boa sembrava impossibile nell’ultimo appuntamento casalingo.

Dove, tempo 2’, la capolista passa dagli sviluppi di un calcio d’angolo con Cauz, che firma il tap-in vincente sulla doppia respinta di Van der Want su Guglielmotti. Galluresi pericolosi al 28’ con Biancu, che costringe Venturi alla Smanacciata, e Ragatzu, murato sulla linea da Rozzio. Ma al 37’ l’ex Cagliari sigla il momentaneo 1-1 direttamente su punizione, regalandosi il 19esimo centro personale. Prima dell’intervallo gli ospiti si riportano avanti con Gueibre, lesto a infilare Van der Want su un pallone vagante. E tanto basta, complice una ripresa avara di episodi, a far esplodere la festa promozione dei granata. Ma anche quella della matematica salvezza dei bianchi.

«Per come si erano messe le cose questo traguardo ha un valore inestimabile: garantiamo all’Olbia e a Olbia un altro anno tra i professionisti grazie a un girone di ritorno da playoff», dice Occhiuzzi nel post partita. Nella voce il rammarico per non poter inseguire il sogno degli spareggi promozione, lontani 5 punti, nell’ultima tappa: la trasferta sul campo della Lucchese di domenica prossima.

