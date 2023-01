L’Olbia perde la sfida salvezza 

Olbia (3-4-1-2) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson (24’ st Konig); Fabbri, La Rosa (44’ st Incerti), Biancu, Sperotto (12’ st Arboleda); Ragatzu; Contini (24’ st Babbi), Nanni. In panchina Van der Want, Occhioni, Zanchetta, Gabrieli, Secci, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Vis Pesaro 2

Olbia 1

Vis Pesaro (4-3-1-2) : Farroni; Rossoni, Tonucci, Bakayoko, Zoia; Aucelli (21’ st Ghazoini), Coppola, Di Paola (12’ st Astrologo); Pucciarelli (21’ st Valdifiori); Fedato (12’ st Ngom), Cannavò (45’ st Sanogo). In panchina Campani, Nina, Sosa, Borsoi, Venerandi, Garau, Gega. Allenatore Brevi.

Arbitro : Rinaldi di Bassano del Grappa.

Reti : nel primo tempo, 26’ Di Paola; nella ripresa, 36’ Ngom, 39’ Ragatzu.

Note : nel st, espulso Biancu al 26’ e Brevi al 46’. Ammoniti Zoia, Farroni, Ngom, Gega (VP) e La Rosa (O). Recupero 2’ pt-6’ st.

Pesaro. Due schiaffi e mezza replica. E lo scontro salvezza della 3ª di ritorno va alla Vis Pesaro. L’Olbia torna a mani vuote dalle Marche, sconfitta 2-1 dalla squadra dell’ex Oscar Brevi.

La partita

Alla squadra di Roberto Occhiuzzi, rimasta in dieci nella ripresa per il doppio giallo a Biancu, non basta una buona prestazione per conquistare punti al “Benelli”, dove i padroni di casa non vincevano dal 9 ottobre. Il doppio svantaggio, dimezzato da Ragatzu a 10’ dal triplice fischio, è un argomento su cui riflettere attentamente, costretti i bianchi, per l’ennesima volta, a dover inseguire. Con la Vis l’Olbia parte anche bene, impegnando subito Farroni con Sperotto da angolo di Emerson (4’). Bene pure Sposito sulla conclusione di Zoia (24’), dopodiché Pesaro passa con Di Paola dagli sviluppi di una rimessa laterale (26’). La Rosa e Nanni cercano, senza fortuna, il pareggio, Sposito si oppone a Fedato, poi l’Olbia ci riprova con Ragatzu, sul fondo.

Le occasioni

Si va all’intervallo sull’1-0, ma i galluresi non ci stanno e la ripresa è tutta loro. Al quarto d’ora il retropassaggio killer di Aucelli innesca Ragatzu, chiuso in angolo da Farroni, quindi ci prova Arboleda, costringendolo alla parata in due tempi (25’). Segue il rosso a Biancu e il 2-0 dei vissini, firmato da Ngom sulla respinta di Sposito sul tiro di Cannavò (36’). L’Olbia reagisce, e al 39’ pareggia con Ragatzu, lesto a infilare Farroni sul palo colpito da La Rosa. Ma non è sufficiente: sulla traversa colta da Ragatzu al 48’ si è già ai titoli di coda. Del decimo ko dei bianchi.

