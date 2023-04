L’Olbia pensa già alla capolista 

Quando alla vigilia della partita con la Recanatese Roberto Occhiuzzi diceva di non saper indicare una quota salvezza non esagerava. E ne aveva tutte le ragioni se è vero che con 41 punti in classifica, a +5 sui playout a 2 giornate dalla fine del campionato, l’Olbia non ha ancora la certezza matematica di giocare anche il prossimo anno in Serie C.

Né il prossimo turno, sabato 15, in cui i bianchi affronteranno la capolista Reggiana, che arriverà al “Nespoli” determinata a chiudere in anticipo il discorso sulla promozione diretta, garantisce l’archiviazione della lotta per la salvezza, che coinvolge ancora sei squadre. Agguerrite e in marcia come i galluresi. Vero è che l’Olbia è in gran forma, come dimostra la gara di giovedì e quel 3-2 rifilato a domicilio alla Recanatese con rete di Emerson, alla prima marcatura stagionale, e doppietta, seconda di fila, di Ragatzu, che con 18 gol condivide adesso col bomber del Cesena Corazza il titolo di miglior marcatore del girone B. E che potrà dunque affrontare la sfida con la Reggiana con consapevolezza e fiducia, forte anche di un girone di ritorno formato playoff, che ha fruttato finora 26 punti in 17 partite, ciò che la rende una delle avversarie più temute del momento.

Determinati

A caldo, nel post partita di Recanati, l’allenatore ha iniziato a gettare il cuore dei galluresi oltre l’ostacolo. «La Reggiana troverà un'Olbia determinata a prendersi altri 3 punti», ha detto Occhiuzzi, che ha fissato la ripresa degli allenamenti il lunedì di Pasquetta. «Affronteremo la gara con umiltà e consapevolezza, non molliamo mai: il patto di ferro stretto con la squadra all'inizio del girone di ritorno va avanti, abbiamo ancora tanti punti persi all’andata da recuperare, e daremo il massimo per farlo». Lo scorso 10 dicembre la Reggiana, al momento ancora in lotta per il titolo con Entella (-2) e Cesena (-4), fu fermata al “Mapei Stadium”, davanti a 6 mila spettatori, sullo 0-0. E come l’Olbia nel penultimo appuntamento della stagione regolare si gioca moltissimo. Dettaglio da non trascurare nella preparazione della gara: sabato prossimo tra Olbia e Reggiana sarà, insomma, anche una gara di nervi.

In campo