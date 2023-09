L’Olbia parte con il piede giusto 

Olbia 2

Cesena 1

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda (43’ st Zallu), Bellodi, Motolese, Mordini; Dessena, Zanchetta (15’ st Fabbri), Biancu (43’ st La Rosa); Contini (25’ st Montebugnoli), Nanni (25’ st Corti), Ragatzu. In panchina Van der Want, Palmisani, Palomba, Caggiu, Cavuoti, Belloni, Scapin. Allenatore Greco.

Cesena (3-4-1-2) : Pisseri; Ciofi (20’ st Pierozzi), Prestia, Piacentini; Adamo (32’ st Berti), De Rose (15’ st Francesconi), Varone, Donnarumma; Bumbu (1’ st Ogunseye); Shpendi (15’ st Giovannini), Corazza. In panchina Siano, Bagli, David, Pieraccini. Allenatore Toscano.

Arbitro : Caldera di Como.

Reti : 28’ pt Nanni, 38’ pt Ragatzu (r), 29’ st Ogunseye.

Note : ammoniti Ragatzu, Corti (O), Piacentini, Pierozzi (C). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 1211.

Olbia. Nanni e Ragatzu. E l’ex Ogunseye. Sono loro i marcatori della sfida tra Olbia e Cesena, che alla fine, al debutto nel campionato di Serie C 2023/24, premia i bianchi.

La squadra di Leandro Greco si supera in una sfida che, pronostici alla mano, con quattro sconfitte nei quattro precedenti con i bianconeri, la vedeva sfavorita. Invece al “Nespoli”, davanti al suo pubblico, l’Olbia è padrona della gara con un primo tempo chiuso in doppio vantaggio. Dalle prime battute, i bianchi se la giocano alla pari con la “big” romagnola, intimidita da Ragatzu e Nanni: al 14’, dall’uno-due tra i due attaccanti dell’Olbia nasce il destro a giro dell’ex Cagliari, che il portiere ospite mette in angolo; dalla bandierina batte Biancu, e Nanni ci prova di testa, ma è alto. Tempo un quarto d’ora, il sanmarinese si rifà firmando l’1-0 dei galluresi sulla replica della difesa del Cesena al tiro di Ragatzu innescato da Biancu (che ha da poco rifiutato il trasferimento in bianconero). Dall’altra parte ci pensa Rinaldi, di piede sulla conclusione di Adamo, a preservare il vantaggio dell’Olbia, mentre l’ex Varone confeziona il regalo, con la trattenuta ai danni di Arboleda che al 38’ manda Ragatzu sul dischetto per il raddoppio.

Dopo l’intervallo Toscano si gioca la carta Ogunseye, ma è ancora l’Olbia a sfiorare il gol con Ragatzu e Nanni. Toscano vuole riaprire la partita ma sulla via della rete Corazza trova Rinaldi, al 17’, al 22’ e al 28’. L’estremo di casa poco può al 29’ su Ogunseye, che da angolo accorcia le distanze. Il cronometro corre a favore dell’Olbia, che la spunta soffrendo. Ma la spunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA