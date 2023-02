L’Olbia ora vede la salvezza 

Olbia. All’indomani del 3-1 in rimonta alla Torres, l’Olbia si gode la vittoria nel derby casalingo, la festa del “Nespoli” e il primato negli scontri stagionali con i sassaresi, sconfitti anche in Coppa Italia. Ma, soprattutto, il suo bomber Daniele Ragatzu. Riconosciuto da tutti come il fuoriclasse della categoria. Alla vigilia della sfida l’allenatore Roberto Occhiuzzi aveva predetto: «Il derby si vince con organizzazione, compattezza e Ragatzu». E l’ex Cagliari non ha deluso le aspettative, firmando il successo con una doppietta, dopo aver timbrato l’andata col gol del pareggio al 90’, e illuminando con le sue giocate la gara più importante, segnata dallo svantaggio iniziale (vedi il gol di Federico Gianola dopo 8’).

Valore triplo

Se la vittoria nel derby si dice pesi il doppio, in questo caso vale il triplo, perché con 28 punti in classifica i galluresi “vedono” la zona salvezza, distante 2 lunghezze, senza contare la spinta sul piano morale in vista dell’ostica trasferta sul campo del Gubbio. Nonostante si giochi di sabato Occhiuzzi ha concesso il lunedì libero ai suoi ragazzi, che torneranno al lavoro oggi. Più carichi e determinati che mai e con la conferma di avere una tigre nel motore. Con 13 reti realizzate Ragatzu è il terzo marcatore del girone B di Serie C, e a 9 giornate dalla fine del campionato può ambire a migliorare il record di gol in maglia bianca della stagione 2017/18, quando andò a segno 15 volte (più 2 in Coppa Italia). Naturale che catalizzi ogni pallone e i compagni lo seguano come il messia: quando si muove porta lo scompiglio tra le file degli avversari e “placcarlo” diventa un’impresa. In crescita e in fiducia, come la squadra, si presenterà a Gubbio da ex. E chissà che la “dura legge” non lo premi.

Gol e parate

A proposito di premi, nel tripudio del “Nespoli” non sono passate inosservate le prove - su tutti - di Nicola Nanni, autore del 2-1 e al terzo centro stagionale, e di Maarten van der Want. Chiamato in causa all’ultimo minuto, causa infortunio di Alex Sposito durante il riscaldamento, il portiere olandese «s’è ripreso la scena», parafrasando Occhiuzzi, con almeno quattro interventi decisivi. Quando si dice che avere un attaccante che segna e un portiere che para è il sogno (e la fortuna) di ogni allenatore.