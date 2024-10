L’Olbia ora sposta gli obiettivi: primo, salvarsi 

Olbia. Un portiere e un attaccante: da questi profili partirà il mercato di riparazione dell’Olbia. Quella che era una sensazione fino a qualche giorno fa è diventata certezza dopo la sconfitta subita dalla Puteolana e le indiscrezioni trapelate dalla società.

Nell’1-3 del “Nespoli” sono riemersi tutti i problemi dei bianchi, che al peggior attacco del girone (6 gol) abbinano la seconda peggior difesa (16 reti). Il penultimo posto dopo 9 giornate con 3 punti frutto di altrettanti pareggi non è un caso: il ritardo con cui è partita la stagione per le note vicissitudini post retrocessione fa il paio con un organico non all’altezza della situazione, che non è più il ritorno immediato in Serie C bensì la salvezza in D. Una ragione valida per mettere in discussione i giocatori, il cui valore non rispecchia sul campo il monte ingaggi da un milione e 200mila euro. A dicembre oltre a rinforzare la squadra ci sarà da tagliare qualche testa, anche perché l’Olbia ha in rosa 30 giocatori e alcuni di quelli arrivati con l’ex allenatore Marco Amelia avrebbero già chiesto il foglio di via. Intanto il nuovo tecnico Lucas Gatti dovrà fare con quello che ha. E che difende. «I giocatori che hanno preso tre gol sono gli stessi che hanno fatto bene nella prima mezz’ora», ha sottolineato domenica nel post partita, consapevole che alla fine la differenza la fanno i singoli.

In attesa che l’attaccante più quotato, ovvero Furtado, si sblocchi, a gara in corso i tifosi hanno contestato il portiere Di Chiara, che pure tante volte quest’anno ha limitato i danni. Per riprendere il discorso con tutti al triplice fischio, una lavata di capo che la squadra è andata a prendersi sotto la curva insieme a Gatti. «Con umiltà siamo andati a sentire le loro ragioni. Capiamo la loro arrabbiatura, ma devono sapere che daremo tutto per la maglia e che abbiamo bisogno di loro: è brutto giocare in casa col pubblico arrabbiato», ha spiegato l’allenatore argentino.

Sarà una coincidenza, ma i punti l’Olbia li ha fatti tutti lontano dal “Nespoli”: non un male che siano in arrivo due trasferte di fila con Atletico Lodigiani e Savoia. Gare che (al pari del derby con la Cos) Lucarelli dovrà saltare. Domenica, con la Puteolana, oltreché per il gol si è distinto per un rosso diretto che gli costa tre turni di squalifica.

