L’Olbia non va oltre il pari al “Nespoli”  

Olbia 1

Valmontone 1

Olbia (5-3-2) : S. Perrone; Moretti (17’ st Islam), Putzu, Buschiazzo, Lucarelli, Petrone; Lobrano, Maspero (35’ st Cabrera, 45’ st Modesti), Biancu (29’ st Mameli); Deiana Testoni (13’ st Furtado), Ragatzu. In panchina Viscovo, Saggia, Marrazzo, M. Perrone. Allenatore Favarin.

Valmontone (4-2-3-1) : Yimga; Bailo, Valentini, Molinari, Virdis; Favo, Marconato; Bertoldi (42’ st Di Marco), El Bakhtaoui (27’ st Gallo), Polletta (6’ Civello); Roberti (22’ st Coulibaly). In panchina Di Nezza, Tarantino, Conte, Mikhayloskiv, Mariani. Allenatore Tiozzo.

Arbitro: Zito di Rossano.

Reti: nel pt 3’ Roberti; nel st 16’ Furtado.

Note: espulsi Yimga al 4’ del pt e Putzu al 44’ st. Ammonito Valentini. Rec. 2’ pt-5’ st. Spettatori 777.

Olbia. Non era forse un pareggio il risultato che l’Olbia voleva regalare al suo pubblico contro il Valmontone, replica di quello maturato al debutto sul campo dell’Albalonga. Ma per come si erano messe le cose, con l’avversario a segno dopo 3’, l’1-1 colto dai galluresi all’esordio casalingo è un buon risultato, a dispetto del fatto che dallo stesso minuto la matricola romana ha giocato in dieci per l’espulsione del portiere. E in inferiorità numerica Bertoldi e compagni hanno addirittura giocato meglio.

Al “Nespoli” Giancarlo Favarin deve rinunciare per infortunio ad Ascioti in porta e a Staffa a centrocampo, ma chi li sostituisce non sfigura. Peccato per l’avvio in salita: pronti via, gli ospiti passano con Roberti. La gara del Valmontone si complica un minuto dopo col rosso diretto a Yimga, costretto al fallo dalla giocata dell’esordiente Deiana Testoni, ma in dieci i romani proseguono l’assalto alla porta di Perrone, che prima della mezz’ora si oppone nell’ordine a Roberti, a Molinari direttamente dalla bandierina e di nuovo a Roberti. Il resto della frazione è poca roba: Olbia in difficoltà, la superiorità numerica non fa la differenza, mentre la fa, non appena entrato in campo, Furtado, che al 16’ della ripresa infila Civello ripristinando l’equilibrio. Il “Nespoli” esplode.

Il pubblico, che ha raccolto l’invito a indossare una maglietta bianca per sostenere la squadra, inizia a farsi sentire, però è di nuovo il Valmontone a rendersi pericoloso con El Bakhtaoui, che al 19’ colpisce l’incrocio dei pali. Poi Putzu si becca la seconda ammonizione, guadagna anzitempo gli spogliatoi e ci si avvia verso il recupero dieci contro dieci, col triplice fischio che conferma l’1-1.

Il tecnico

«Per come si era messa la partita è un buon pari», commenta Favarin, «quando loro sono rimasti in dieci e potevamo fare la partita non abbiamo saputo sfruttare gli spazi, e abbiamo palleggiato male, ma non avendo un terminale davanti avevamo difficoltà a manovrare nella loro area». Finché non è entrato Furtado: «Ci ha dato una grossa mano, è arrivato in ritardo e non è allenato ma ha i mezzi che in questo momento ci servono», dice il tecnico dell’Olbia. Ora la Palmese. «D’accordo con loro abbiamo deciso di anticipare a sabato, perché poi c’è il turno infrasettimanale. E per noi, che siamo partiti in ritardo», conclude Favarin, «il miglior allenamento è giocare il più possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA