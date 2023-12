L’Olbia non segna: è caccia alla punta 

Olbia. Dal ritorno in Serie C, otto stagioni fa, l’Olbia era già stata penultima al giro di boa. Sabato scorso, nel turno prenatalizio, i galluresi guidati da Leandro Greco hanno perso lo scontro diretto con la Spal 2-0 (terza sconfitta di fila) e chiuso la prima parte del campionato da vice fanalino di coda del Girone B con 17 punti.

La crisi nera dei bianchi

Ma i bianchi avevano già occupato questa scomoda piazza nel 2019 con 12 punti e Oscar Brevi in panchina, che però era subentrato a Michele Filippi tre turni prima; mentre meno di 17 punti li avevano fatti la scorsa stagione (15) con Roberto Occhiuzzi e il primo anno di Filippi (16), nel 2018. La buona notizia è che l’Olbia si è sempre salvata. Ma c’è un argomento che oggi spaventa, ed è il rapporto tra reti fatte e subite che registra in questo 2023-2024 il dato peggiore dal ritorno tra i professionisti: 12 gol all’attivo e 30 al passivo. Se l’assenza di un attaccante da doppia cifra è sotto gli occhi di tutti, all’appello mancano anche gli altri marcatori, difensori e centrocampisti (quelli che si esaltano sulle palle inattive). Fatto sta che i galluresi non segnano da cinque partite nelle quali hanno subito, per contro, 10 gol. «Paghiamo per risultati che meritavamo e non abbiamo ottenuto, ritrovandoci a soffrire e a giocare le partite sempre in apnea», ha spiegato Greco sabato a Ferrara, nel post gara con la Spal, confermando una sensazione: ogni volta che va sotto, l’Olbia accusa il colpo nella consapevolezza che recuperare anche un solo gol rischia di diventare un’impresa.

Cercasi bomber

Scotto che pagano, a maggior ragione, le squadre giovani (come l’Olbia). Così alla riapertura del mercato, il 2 gennaio, il direttore sportivo Tomaso Tatti sarà impegnato nelle trattative per portare in Gallura un buon attaccante, magari esperto, ma anche - si vocifera - un centrocampista che possa offrire una valida alternativa a Daniele Dessena, arrivato proprio durante il mercato invernale lo scorso gennaio.

«Ci vuole fiducia: so che è difficile, perché in questo momento si vede tutto nero, ma sono convinto che la squadra abbia le qualità per uscire da questa situazione», insiste il tecnico dei bianchi. La squadra però dopo la sosta invernale, alla ripresa del 7 gennaio, andrà a fare visita alla capolista Cesena, sconfitta quest’anno una sola volta: proprio a Olbia, all’andata. Per questo la capolista sarà, com’è facile intuire, particolarmente “cattiva”.

