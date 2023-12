L’olbia non sa reagire davanti alle difficoltà  

Disarmata. Non esiste aggettivo più adatto per definire l’Olbia vista e sconfitta 4-0 a Pescara sabato, nell’anticipo della 17ª giornata. Ed è proprio l’incapacità di reazione della squadra di Leandro Greco a preoccupare. Anche più dei numeri, che sono impietosi, con 17 punti che sanno di media playout, 25 reti al passivo e appena 12 all’attivo.

Cosa non va

Nell’ultimo mese i bianchi, che non vincono dal 2 novembre e dall’1-0 al Pineto, hanno giocato 6 partite, perdendone 3 e pareggiandone altrettante, ma, soprattutto, subendo 11 gol contro i 3 fatti. In una rosa giovane, con pochi giocatori di categoria, gli infortuni non aiutano: ai lungodegenti Mordini e Boganini si sono aggiunti nelle ultime settimane Nanni, Biancu e Ragatzu, impiegato quest’ultimo allo stadio Adriatico solo nella ripresa, quando si era già sul 4-0. E Nanni e Ragatzu rappresentano l’attacco dell’Olbia. Mettici, poi, che in casa del Pescara di Zdenek Zeman il rischio di prenderle c’era, per cui sarebbe servita la migliore Olbia. Invece, Greco opta per la rivoluzione, cambiando la formazione per sei undicesimi rispetto al recupero di mercoledì col Rimini e tenendo in panchina, oltreché Ragatzu, le certezze Dessena e Bellodi.

Il “messaggio”

Interpellato sull’argomento nel post partita, Greco ha spiegato: «Avendo giocato due giorni prima e con un viaggio di mezzo ho pensato che mai come in questo ci fosse bisogno di tutti». Ma la sensazione è abbia voluto inviare un messaggio. A chi ha costruito la squadra, dimostrando, in vista della riapertura del mercato, che servono rinforzi seri, e a chi ha contestato le sue scelte prima di Pescara. Ma anche ai giocatori, chiamati tutti, titolari e riserve, a dare di più. Il risultato è comunque disastroso e il tecnico dovrà assumersene la responsabilità, perché anche a Pescara, come contro il Rimini e il Perugia, al turno precedente, l’Olbia ha giochicchiato rendendosi pericolosa una sola volta con Contini sullo 0-0. Se il passivo non è più pesante è merito del portiere Rinaldi e del senso di sazietà dell’avversario, che ha fatto arrabbiare Zeman («Sono contento della prestazione tranne nell'ultima mezz'ora, in cui la squadra ha pensato a gestire il risultato», si è lamentato il boemo).

