L’Olbia non sa più vincere 

Olbia. L’ennesimo pareggio, la rabbia della squadra e la contestazione dei tifosi. E l’ammissione, pur ufficiosa, che, in zona playout al giro di boa, l’obiettivo stagionale è diventato la salvezza.

L’allenatore

L’1-1 in rimonta con la Lucchese, caratterizzato dal botta e risposta tra Quirini e La Rosa, definisce i contorni del quadro dell’Olbia. Che non riesce a vincere. «Volevamo farlo e potevamo farlo, ma non ci siamo riusciti», ha rimarcato sconsolato l’allenatore Roberto Occhiuzzi nel post partita di sabato. «Se all’inizio della stagione avevo delle colpe perché la squadra non riusciva a esprimersi per come avrei voluto, oggi sta facendo un percorso di prestazioni importante: per questo c’è molta rabbia per il risultato», ha spiegato l’allenatore. «A parte 10’ di sbandamento, durante i quali sono riemersi i fantasmi del passato, abbiamo fatto la partita. Certo, com’è spesso capitato abbiamo avuto l’occasione per passare il vantaggio e non l’abbiamo sfruttata. Accusiamo il colpo e poi sistematicamente veniamo puniti, ma non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi». Nel calcio però contano i numeri, e quelli dell’Olbia sono tutt’altro che confortanti.

La contestazione

Così anche sabato, già a gara in corso, la Curva Mare ha voluto dire la sua contestando sia il presidente Alessandro Marino, invitato a “comprare giocatori”, sia la squadra, sollecitata a “onorare la maglia”. Intanto sul mercato di riparazione Occhiuzzi ha preferito glissare: «Se n’è parlato, il direttore e il presidente faranno le loro valutazioni». Facile intuire, però, che il diesse Tomaso Tatti abbia iniziato a muoversi da tempo perché, da uomo di calcio qual è, sa bene che le trattative “di riparazione” possono rivelarsi un terno al lotto e l’Olbia in campo, con le sue luci e le sue ombre, l’ha vista pure lui. Se poi il giocatore che a questa squadra manca come il pane è il bomber, l’operazione si preannuncia ancor più ostica, perché difficilmente gli attaccanti buoni a gennaio si trovano sul mercato. Infine, gli obiettivi: se a fine gara si parla di quota salvezza, i piani sono cambiati. E anche questo peserà sul mercato.