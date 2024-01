l’Olbia non sa attaccare, il Cesena festeggia 

Cesena 1

Olbia 0

Cesena (3-4-2-1) : Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (13’ st Francesconi), De Rose, Donnarumma; Saber (1’ st Berti), Kargbo (13’ st Shpendi, 40’ st Ogunseye); Corazza. In panchina Veliaj, Siano, Pitti, Chiarello, Coccolo, Pierozzi, David, Piacentini, Giovannini. Allenatore Toscano.

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Palomba (1’ st Mordini), Bellodi, Motolese; Arboleda, Dessena, Biancu, Montebugnoli (29’ st Schiavone); Contini (39’ st Scapin), Nanni, Ragatzu. In panchina Van der Want, Zallu, La Rosa, Incerti, Zanchetta, Gennari, Caggiu. Allenatore Greco.

Arbitro : Di Reda di Molfetta.

Rete : 20’ pt Corazza.

Note : ammoniti Toscano in panchina, Saber, Prestia, Nanni, Silvestri, Francesconi, Palomba, Motolese, Mordini e Biancu.

Cesena. L’Olbia ko sul campo col Cesena, il suo giocatore Rinaldi preso di mira dal padre di un calciatore avversario (Shpendi) per vendicare un fallo subito dal figlio. Una follia andata in scena a fine partita: l’uomo ha cercato di colpire il portiere dei bianchi centrando però Van der Want che cercava di fermarlo. Lui rischia il Daspo, il Cesena la squalifica del campo.

Sulla partita, va sottolineata l’ottima fase difensiva dei galluresi a dispetto del gol di Corazza al 20’ che premia la capolista. Ma sul fronte d’attacco l’Olbia è “non pervenuta”. La partita della squadra di Leandro Greco, sempre più penultima e al quarto ko consecutivo, si condensa in una semplice constatazione e nel rammarico che il testacoda di ieri poteva fruttare almeno un punto. Se qualcuno tra i bianchi avesse tirato in porta. Invece il migliore è stato proprio Rinaldi, che al 3’ si supera su Saber, mentre al 15’ tocca a Bellodi proteggere lo 0-0 su Corazza lanciato a rete. Dopo 1’ l’ex Varone sfiora il vantaggio, che non fallisce Corazza al 20’ sulla replica di Rinaldi al tiro di De Rose. L’unica palla che tocca Pisseri è su un cross di Montebugnoli intercettato al 30’. l Cesena ci prova con Corazza, annullato da Palomba (32’), e Donnarumma, disinnescato da Rinaldi (36’). In avvio di ripresa Rinaldi salva su Berti, poi al 12’ Adamo centra il palo. Rinaldi decisivo su Donnarumma (19’) e Adamo (35’). Esordisce il neo acquisto Schiavone.

