L’Olbia non riesce a ritrovarsi, la salvezza passa dai playout   

Olbia. La trasferta di Pineto conferma la crisi dell’Olbia. E la sfortuna che sta caratterizzando la stagione dei bianchi, penultimi in classifica con 21 punti e 9 di gap dalla zona salvezza a 11 giornate dalla fine del campionato di Serie C.

Il gol che decide la sfida con la matricola abruzzese lo firma, infatti, Bianchimano dopo 7’. Ma dall’autorete i galluresi hanno avuto 90’ e qualche chance quantomeno per pareggiare i conti. «Era dura ma fattibile», si rammarica l’allenatore Marco Gaburro, «sembrerò un pazzo se dico che abbiamo fatto una partita in crescita rispetto alle ultime, però nel volume di gioco e per come si è sviluppata la gara abbiamo concesso poco e creato un’occasione con Bianchimano nel primo tempo. Nel secondo abbiamo avuto la palla di Nanni e tre o quattro corner che facevano pensare bastasse poco per trovare un punto che ci stava, e che invece non abbiamo trovato». Proprio questo preoccupa davvero e lascia pensare che l’Olbia sia destinata ai playout nonostante la matematica non escluda (non ancora) la salvezza diretta. «Non dico che abbiamo fatto bene, perché abbiamo fatto qualche errore che ci è costato un po’, ma ho visto una squadra molto quadrata, che rispetto alla gara con l’Entella ha creato di più. Solo che quella è finita 1-1, stavolta abbiamo perso 1-0», insiste il tecnico dell’Olbia.

«Resta la fatica a fare gol, ma dobbiamo continuare così. Dove arriveremo non lo so, perché il punto di partenza era ed è in ritardo, ma le stagioni», aggiunge Gaburro, «si giocano tutte fino alla fine». Domenica contro il Gubbio mancheranno due titolari inamovibili come Bellodi, per squalifica, e Schiavone, uscito per infortunio contro il Pineto.

