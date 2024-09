L’Olbia nelle mani di Marchetti? 

Federico Marchetti è il portiere su cui l’Olbia punta per tornare tra i professionisti. L’ex Cagliari, 41 anni, svincolato dopo l’esperienza con l’Hamrun Spartans nella massima divisione maltese e 15 stagioni in Serie A tra Cagliari, Lazio, Genoa e Spezia, non conferma e non smentisce. Idem il club.

Ma il contratto è pronto, e dopo lo 0-3 subito domenica in casa dall’Ilvamaddalena, al debutto nel campionato di Serie D alla presenza di Francesco Totti e Alessandro Lucarelli, in tribuna per vedere all’opera i figli Cristian e Matteo, alla squadra di Marco Amelia l’estremo difensore veneto farebbe comodo. Senza nulla togliere a Di Chiara, classe 2004, che nel derby gallurese ha firmato due interventi decisivi su Blazevic, autore del vantaggio dell’Ilva al 65’ del match, chiuso dai gol di Lobrano e Tapparello, e a Rizzitano, in panchina anche in Coppa Italia (nell’altro derby vinto al “Nespoli” dall’Ilva dopo l’1-1 dei 90’ e i calci di rigore), tra i rinforzi che attende Amelia c’è un portiere esperto, individuato in Marchetti. Se vale l’anticipazione del tecnico, che nel post gara di domenica ha detto che i nuovi giocatori «Andrew Marie-Sainte, che era con me a Livorno, un difensore di esperienza che ci darà una grossa mano e che era in Romania, un attaccante, un centrocampista e un portiere dovrebbero arrivare in settimana», l’ex rossoblù potrebbe esordire già domenica a Sassari contro il Latte Dolce. In una partita che l’Olbia dovrà vincere. Senza se e senza ma.

Non era questo il debutto che ci si aspettava dai bianchi, in doppia inferiorità numerica sullo 0-1 per le espulsioni di Arboleda e La Rosa e incapaci di pungere: a differenza dell’Ilva, che poteva dilagare già nel primo tempo, quando ha colpito pure una traversa, se si escludono i due episodi della ripresa, frutto di due giocate di Furtado, l’Olbia non è mai stata pericolosa. «Quando capita l’occasione dobbiamo essere più cattivi. Possiamo migliorare sull’atteggiamento ma anche sulla convinzione: in 11 contro 11 potevamo e dovevamo fare un’altra gara», si rammarica Amelia. «È una sconfitta pesante. Adesso dobbiamo ripartire in silenzio, sapendo che c’è tanto da lavorare». L’ex portiere campione del mondo suggerisce che la pressione per i 3 punti potrebbe aver influito nella gestione della sfida, ma la verità è che l’Olbia è ancora un cantiere aperto.

