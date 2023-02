«L’Olbia merita la salvezza» 

Olbia. Una telefonata. Tanto sarebbe bastato a Tomaso Tatti per portare Daniele Dessena all’Olbia. «Mi ha chiamato l’ultimo giorno di mercato e mi ha messo in difficoltà», spiega l’ex capitano del Cagliari, approdato in Gallura una settimana fa in prestito dall’Entella. «A Chiavari stavo bene ma non ero più nelle condizioni di sentirmi un giocatore importante, un sentimento che il direttore ha subito risvegliato in me. Sono arrivato per dare una mano: speriamo di riuscire nel nostro obiettivo, una salvezza che questi ragazzi meritano», aggiunge il 35enne centrocampista, nato a Parma ma con radici ad Ardara per parte di nonno. «So cosa significhi giocare per una squadra sarda. Qui bisogna avere una certa identità: noi siamo sardi, ed è questo che ci distingue dagli altri, un valore che mi hanno trasmesso al Cagliari compagni come Conti e Cossu. Ed è questo che fa la differenza quando vai in campo».

La presentazione

Presentato ieri, Dessena ha esordito sabato con la maglia dell’Olbia, gettato subito nella mischia da Roberto Occhiuzzi nella vittoriosa trasferta di Fiorenzuola. «Da fuori, l’Olbia non mi ha dato l’impressione di una squadra che si potesse ritrovare in una situazione di classifica deficitaria. Sensazione confermata nel primo allenamento, nel quale ho trovato dei ragazzi motivati e un allenatore ancora più motivato», prosegue Dessena. «A Cosenza il mister fece un’impresa, è preparato, ha voglia e il carattere giusto per salvarsi, ma personalmente lo conosco poco. I miei compagni, però, nutrono per lui una stima immensa, e io faccio parte di questo gruppo».

Un gruppo in cui Dessena ha ritrovato altri ex rossoblù. «Ragatzu, Biancu e Contini, che hanno grandi qualità», sottolinea. «Poi, il calcio è imprevedibile e stagioni così capitano, ma le difficoltà vanno affrontate con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato il Fiorenzuola nell’ultima partita, nella quale abbiamo dimostrato di sapere quello che vogliamo».

Si gioca