L’Olbia lotta su due fronti 

Olbia. Tra i commenti pubblicati sui social dopo la sconfitta di Perugia spicca quello di Libero Balata. «Se la nuova proprietà è solida finanziariamente potrebbe mettere in ordine il bilancio e chiedere il ripescaggio», scrive l’ex presidente dell’Olbia, che da conoscitore di calcio e conti (è un commercialista) inquadra alla perfezione la situazione del club gallurese. Che la Serie C ora se la gioca su due fronti.

Tre finali

Sconfitti domenica a Perugia 3-0, a tre giornate dalla fine del campionato i bianchi sono ultimi con 25 punti a -3 dal penultimo posto, occupato adesso dalla Fermana (fresca di sorpasso grazie al successo esterno sulla vice capolista Torres), e a -12 dal quintultimo. Per evitare la retrocessione diretta e agganciare i playout devono provare a riconquistare almeno la penultima posizione, quindi ridurre il distacco dalla quintultima piazza a 8 punti: è la condizione per sperare di salvarsi agli spareggi. Ma fare punti pesanti contro Pescara in casa, Pontedera fuori e Spal di nuovo in casa non sarà facile. «Ci attendono tre finali», sottolinea Oberdan Biagioni, subentrato a Marco Gaburro alla vigilia della trasferta umbra. «A Perugia stavamo facendo una buona gara, all’inizio siamo stati più pericolosi di loro ma davanti avevamo una squadra importante e abbiamo subito due gol evitabilissimi. Il rigore poi secondo me non c’era, però se dai al Perugia il vantaggio di tre gol è finita», spiega il tecnico dell’Olbia: «Recriminare di fronte a una partita persa 3-0 può sembrare una barzelletta, ma ho visto i ragazzi entrare in campo carichi e motivati: il tempo è poco ma lo spirito è giusto».

I conti

Dato che i progressi in classifica dipenderanno anche dagli insuccessi degli altri, non è detto che con tre vittorie i galluresi centrino l’obiettivo. Tuttavia anche la domanda di ripescaggio pretende il suo bottino di punti, per cui l’Olbia dovrà provare a farne il più possibile per conquistare eventualmente un posto al sole nella graduatoria.

L’altra condizione sono bilancio in ordine e solidità finanziaria, fronte sul quale la società sta vivendo un momento drammatico, quanto e più di quello che sta vivendo in campo. Le ultime settimane sono state caratterizzate dai contrasti tra i soci di maggioranza di SwissPro e i soci minoritari facenti capo all’ex presidente Alessandro Marino, manifestati a colpi di comunicati stampa, e dall’imponente esposizione debitoria emersa dopo la pioggia di richieste di rientro di alcuni creditori dietro la quale, per il neo presidente e amministratore delegato Guido Surace, ci sarebbe una regia diretta a mettere in difficoltà il club.

Dopo aver annunciato la revisione dei conti per far luce su presunte anomalie amministrative della gestione precedente targata Marino (che per ora non commenta), e aver minacciato il ricorso all’autorità giudiziaria, la proprietà assicura di essere al lavoro per sistemare tutto e dare un futuro all’Olbia. Intanto la curva pretende chiarezza e sarebbe pronta a incontrare la società per provare a capire come stanno veramente le cose.

