L’Olbia lo sa: con la Juve U23 è vietato fallire 

Olbia. Il futuro dell’Olbia è adesso. Una frase (fatta) che ben fotografa il momento dei bianchi, penultimi in classifica a 9 giornate dalla fine del campionato. E invitati dall’allenatore Marco Gaburro al salto di qualità già oggi al “Nespoli” (ore 18,30) con la Juventus Next Generation nell’infrasettimanale di Serie C.

Intervenuto alla vigilia per presentare la sfida con l’under 23 bianconera, che con 38 punti guarda dall’alto i galluresi (a -16), Gaburro pone l’accento sui valori dell’avversario. «È una squadra importante dal punto di vista tecnico, per qualità della rosa potrebbe stare nei primi posti della classifica, con i pro e i contro di una squadra giovane, che non subisce psicologicamente il gol incassato e non mette in ghiaccio quasi mai il gol fatto», spiega, «la gara in sé può essere variabile dal punto di vista dell’andamento, ma noi dobbiamo continuare a fare in casa quello che abbiamo fatto nelle altre gare con Entella e Gubbio, perché un avversario come la Juve al Nespoli deve andare in difficoltà». Fino al kappaò, magari. «Con la Fermana sabato si poteva più vincere che perdere, ma va bene così: ora pensiamo a trovare il colpo di coda importante che serve in questa fase della stagione, fare il salto di qualità nella partita con la Juve sarebbe fondamentale perché in questo momento i punti pesano tantissimo», aggiunge il tecnico dell’Olbia, reduce da un pareggio in cui spiccano i gol di Ragatzu e La Rosa.

«Quello di Luca ha dato una grande carica, ma sarebbe importante che questo ardore avesse un seguito. La nostra squadra è inciampata troppe volte dopo un risultato positivo, è arrivato il momento di dare una direzione giusta allo stato d’animo», dice Gaburro della rete del capitano, valsa il 2-2 in extremis a Fermo. Dunque, Ragatzu: «Lo vedo più brillante, sta lavorando forte, ma da lui mi aspetto molto di più: speriamo che cresca già contro la Juventus». Rientrano Nanni, Motolese e Montebugnoli dalla squalifica e Zanchetta dall’infortunio, da valutare le condizioni fisiche di Biancu. In infermeria Schiavone e Cavuoti: problemi ai tendini per entrambi, ma il primo ha maggiori chance di rientrare.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Palomba, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Biancu; Ragatzu, Nanni, Catania. Allenatore Gaburro.

RIPRODUZIONE RISERVATA