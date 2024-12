L’Olbia investe sulla linea verde 

Olbia. Per puntellare il reparto avanzato l’Olbia investe nella linea verde ingaggiando Edoardo Della Salandra: l’attaccante romano, classe 2005, arriva a titolo definitivo dal Napoli, che l’aveva acquistato dalla Lazio a settembre.

Reduce dall’esperienza alla Ternana, “macchiata” dalla maxi squalifica di 10 giornate «per aver pronunciato un’espressione di discriminazione razziale» nel derby U19 col Perugia (in cui aveva realizzato una doppietta), in azzurro Della Salandra ha collezionato 5 presenze tra campionato e Coppa in Primavera 2. Per l’Olbia si tratta del secondo e ultimo acquisto del mercato di riparazione, che ha chiuso i battenti ieri, dopo il ritorno del 19enne difensore Domenico Petrone dall’Fc Pompei, ma per rinforzare la rosa a disposizione di Zé Maria, “alleggerita” dalle partenze di Cristian Bianchi e Nicolas Rizzi, la società può ancora pescare tra gli svincolati. A tal proposito l’arrivo di Della Salandra potrebbe chiudere definitivamente il capitolo Daniele Ragatzu.

Dopo la risoluzione col Pontedera in Serie C il 33enne attaccante ex Cagliari avrebbe rifiutato la terza offerta avanzata nel giro di una settimana dalla proprietà svizzera, che pur di riportarlo a Olbia aveva proposto un ingaggio più alto incurante dello scarso entusiasmo manifestato da Zé Maria all’idea di averlo in squadra. Intanto prosegue la preparazione della trasferta sul campo della Gelbison, ultima gara d’andata del torneo di Serie D e del 2024, con una buona notizia: dopo il problema muscolare che l’aveva costretto ai box, il capitano Luca La Rosa è tornato ad allenarsi col resto del gruppo.

