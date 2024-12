L’Olbia in risalita tratta con Ragatzu 

Olbia. Sì, no, forse. Dopo il derby con l’Atletico Uri, vinto 2-0, all’Olbia torna di moda Daniele Ragatzu. Alla vigilia della sfida salvezza del “Nespoli” il tecnico Zé Maria ha ammesso che un contatto c’era stato, ma che dato anche il mancato accordo l’ex Cagliari, fresco di risoluzione col Pontedera (Serie C), non rientrava nei piani.

Già domenica, però, le parti hanno ripreso a sentirsi, tanto che la proprietà, che aveva fatto all’ex capitano due offerte la settimana scorsa, ha presentato ieri la terza alzando l’ingaggio. A questo punto la trattativa è entrata in stand by, ma non è escluso che riparta nelle prossime ore. Intanto, in attesa di un’evoluzione dei fatti che non dovrebbe tardare (al netto di altre offerte), la sensazione è che Ragatzu, oltreché ai tifosi che sperano in un suo ritorno per salvare la Serie D, piaccia più alla società che all’allenatore, il quale all’idea di averlo in squadra non ha mostrato troppo entusiasmo.

Parlando di mercato, Zé Maria ha sottolineato: «Se i rinforzi saranno giovani e di qualità tanto meglio», ed è probabile che l’Olbia proceda in questa direzione. Fermo restando che Ragatzu, da svincolato, può firmare anche dopo la chiusura del mercato di riparazione, prevista per domani.

