«L’Olbia ha giocato da grande, poteva vincere» 

Olbia. Coraggio, voglia e personalità. L’Olbia in tre parole secondo Roberto Occhiuzzi, che nell’analizzare il pareggio con la Carrarese non ha lesinato complimenti alla sua squadra. «Ha giocato benissimo», ha esordito sabato nel post partita del “Nespoli” l’allenatore dei bianchi, in vantaggio con Nanni dopo 20’ e riacciuffati nella ripresa dalla quarta della classe con una rete dell’ex Lanusei Bernardotto. «Ci sta prendere gol, ma sull’1-1 abbiamo provato anche a farlo e a rialzare il baricentro. Segno di forza mentale dei ragazzi, che hanno giocato da grande squadra contro una grande squadra. Anche quando ci siamo abbassati», ha spiegato il tecnico, «con tre attaccanti in campo siamo riusciti a dare un segnale importante: che non giocavamo per il pareggio. Anche se alla fine, considerato che abbiamo dominato un tempo a testa, il risultato è giusto».

Classifica corta

Peccato che a 5 giornate dalla fine del campionato di Serie C l’Olbia debba fare i conti con una classifica sempre più corta in ottica salvezza e un vantaggio sulla zona retrocessione ridotto a 2 punti, quando un successo sui marmiferi poteva valere quota 37 e il +4 sui playout. Gap che alla vigilia della trasferta sul campo del Cesena, terza forza del torneo col miglior attacco e la seconda miglior difesa, avrebbe fatto dormire sonni più tranquilli. «Certo che si poteva portare a casa la vittoria, ma sono soddisfatto perché ho visto una squadra che ha giocato a calcio mettendo alla corde un avversario che dirà la sua nei playoff. E anche quando abbiamo subito non abbiamo avuto paura», ha aggiunto Occhiuzzi. «Detto questo, ho dato un’occhiata alla classifica. Abbiamo due giorni per recuperare le forze in vista del rush finale e una settimana piena per preparare la trasferta di domenica dopo tre gare ravvicinate, e questo mi conforta. Dispiace andare là senza Dessena, che sarà squalificato, e Nanni e Fabbri, impegnati con la Nazionale di San Marino, ma ci arriveremo pronti e con maggiori certezze».

Avversari in forma

Se la Carrarese veniva da 8 risultati utili consecutivi, il Cesena è la squadra più in forma del girone B. «Ma noi dobbiamo guardare avanti senza mai tirarci indietro: il Cesena è una grande squadra, ma chi ci incontra oggi», ha concluso il tecnico dei galluresi, «sa che anche noi siamo una squadra difficile da affrontare».