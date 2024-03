L’Olbia ha 8 turni per fare l’impresa 

Olbia. A 8 giornate dalla fine del campionato la matematica non condanna l’Olbia. Ma oggi i bianchi, a 10 punti dal quintultimo posto, sono fuori pure dai playout, perché per agganciarli ed evitare la retrocessione diretta il gap da quella posizione non deve superare gli 8.

Ciò che però preoccupa davvero è il crollo verticale nella sfida con la Juventus Next Gen, a segno 4-0 al “Nespoli” mercoledì, che ha colpito in primis Marco Gaburro. Nel post partita l’allenatore si è detto «allibito per come abbiamo affrontato i primi minuti». In 5’ la Juve era avanti 2-0, per arrivare all’intervallo sul 3-0 e chiudere i giochi in avvio di ripresa col 4-0. «Ho sempre parlato di prestazioni ma oggi non posso parlare di niente perché non c’è stata una partita», ha spiegato il tecnico, subentrato il 22 gennaio all’esonerato Leandro Greco con i galluresi già penultimi. «È una situazione brutta e umiliante, la gente che viene allo stadio non può vedere una roba del genere, e cancella le briciole che si erano fatte», ha aggiunto. «Per i ragazzi è più difficile azzerare e ripartite quando si esce dal campo così. Devo parlare con la società e con i ragazzi, devo capire qual è la strada giusta per arrivare in campo in modo diverso: così non val la pena prendere la nave». Per la Toscana, dove domenica l’Olbia affronterà la Lucchese.

Gaburro ha detto che non pensa alle dimissioni, né c’è il sentore che torni Greco. Però dopo la gara ci sarebbe stato un confronto molto serio nello spogliatoio dell’Olbia, con i tifosi che si chiedono come la neo proprietà della SwissPro voglia tutelare l’investimento. E se anziché ingaggiare consulenti per salvare la Serie C non sarebbe stato meglio un mercato di riparazione vero.

