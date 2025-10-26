l’olbia fa suo il derby e vola il budoni cade ancora in casa 

Budoni 2

Olbia 3

Budoni (3-4-3): Tirelli, Taiappa, Nunez (1’ st Barbato), Mihali (1’ st Belloni), Farris, Madero, Pinna, O. Gomez, Ljubanovic, Ladu, Santoro (18’ pt Tokic). In panchina Budano, Garcia, Da Silva, Barbato, Furijan, Sirotic, Schirru, Belloni, Tokic. Allenatore Cerbone.

Olbia (4-4-2) : Viscovo, Moretti (21’ st M. Perrone), Putzu (42’ pt Cabrera), Staffa, Biancu, Ragatzu, Modesti, Marrazzo (35’ pt Islam), Lobrano, Petrone, Buschiazzo. In panchina S. Perrone, Saggia, Deiana, Mameli, Cassitta, Mollo. Allenatore Favarin.

Arbitro : Copelli di Mantova.

Reti : pt 11’ Ragatzu; st 2’ Ragatzu, 26’ Ljubanovic, 49’ Staffa, 52’ Madero.

Note : ammoniti Ljubanovic, Ladu, Moretti, Biancu, Islam, Lobrano, Cabrera.

Budoni. Il derby di Gallura tra Budoni e Olbia va agli ospiti, più forti delle difficoltà societarie e capaci di vincere 3-2 portandosi quasi in quota playoff. I padroni di casa perdono nuovamente tra le mura amiche una gara caratterizzata da ritmo intenso e occasioni per entrambe le squadre.

Il match

I bianchi prendono il comando della partita già all’11’ con un gol di Ragatzu, che segna con un traversone dalla destra a scavalcare Tirelli. I padroni di casa al 38’ guadagnano un calcio di rigore con Pinna, atterrato in area, Ladu calcia bene dal dischetto ma Viscovo intuisce la direzione del tiro (nell’angolo basso alla propria destra) e devia la palla fuori. Il Budoni cerca di reagire ma il portiere ospite si fa sempre trovare preparato anche negli interventi più difficili.

Nella ripresa l’Olbia colpisce nuovamente e ancora una volta con Ragatzu al 2’. Il Budoni non si arrende e al 26’ Ljubanovic accorcia le distanze riaprendo la gara con una conclusione dall’area piccola. I padroni di casa premono alla ricerca del pareggio ma al 49’ Staffa ristabilisce le distanze per l’Olbia e a nulla serve il gol di Madero al 52’ se non a rendere meno amara il ko.

A fine gara il Budoni opta per il silenzio stampa, contrariato con la terna per il modo in cui è stato gestito il tempo di recupero della ripresa (un triplice fischio anticipato rispetto al dovuto, poi il passo indietro con la ripresa del gioco e la terza rete dell’Olbia). Favarin dal canto suo, tecnico ospite, elogia i giocatori per la prestazione e ringrazia il portiere Viscovo per gli interventi importanti: «Non ci sono parole», dice, «devo ringraziare i ragazzi per il loro lavoro. Viscovo si sta dimostrando un portiere importante».

