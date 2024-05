L’Olbia fa la conta di chi può restare 

Olbia. Direttore sportivo, allenatore e squadra. Ma soprattutto il ripescaggio. L’anno zero dell’Olbia targata SwissPro ha le idee chiare e punta innanzitutto alla riammissione al campionato di Serie C dopo l’amara retrocessione di aprile.

Il piano è stato illustrato dalla proprietà svizzera, impegnata altresì sul fronte della ristrutturazione del debito della precedente gestione e sulla progettazione del nuovo stadio: l’area dovrebbe essere svelata entro maggio. Intanto per l’Olbia, intesa come squadra, è scattato il rompete le righe. Che sa più di addio che di arrivederci: facile che dei giocatori della scorsa stagione non rimanga nessuno. Potrebbero fare eccezione i giovani come Mameli e Boganini, legati ancora al club gallurese, e le bandiere La Rosa e Van der Want. Per il resto la squadra è da ricostruire, ragione per la quale si punta a chiudere in primis col direttore sportivo. Stando alle prime indiscrezioni, non sarà sardo. Però sarà italiano: che sia C da ripescati o Serie D per vincere il campionato e tornare subito tra i professionisti, serve una figura che conosca bene il calcio nostrano. Discorso diverso per l’allenatore, che potrebbe anche essere straniero. E non sarebbe l’unico: martedì, nella conferenza stampa convocata per fare il punto, Benno Räber, del cda dell’Olbia Calcio, ha manifestato l’intenzione di costruire una formazione che giochi un calcio moderno, alludendo alla possibilità di ingaggiare giocatori argentini.

La categoria da affrontare farà la differenza, per questo gli svizzeri sono determinati a ottenere il ripescaggio, per il quale ci sarà da lottare con le seconde squadre delle società di Serie A, leggi Milan, e le vincitrici dei playoff di D.

